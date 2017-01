Teju katru otro cilvēku dzīves laikā piemeklē redzes traucējumi – tuvredzība, tālredzība vai astigmatisms. Ja iesākumā tas ir tikai nepatīkams defekts, kas būtiski neapgrūtina personas ikdienu, tad laika gaitā redzes traucējumi var kļūt par nopietnu problēmu, kas ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti un traucē veikt ierastās aktivitātes.

Lai novērstu defekta tālāku attīstību, svarīgi laikus meklēt palīdzību pie speciālista un izraudzīties atbilstošu redzes korekcijas metodi. Viens no ērtākajiem risinājumiem redzes traucējumu koriģēšanai ir kontaktlēcas. Tās ļaus saglabāt nevainojamu redzi visas dienas garumā, nodrošinās izcilu komfortu gan darbā, gan atpūtas laikā, turklāt spēs palīdzēt pat īpaši specifisku acu veselības problēmu gadījumā.

Kontaktlēcu veidi un to lietošanas režīms

Pēdējo gadu laikā kontaktlēcu sortiments kļuvis ievērojami plašāks, tādējādi padarot kontaktlēcas par risinājumu, kas pieejams teju ikvienam. Pateicoties modernām tehnoloģijām un zinošiem speciālistiem, mūsdienās pieejamās kontaktlēcas tiek izgatavotas no materiāla, kas nodrošina pietiekamu ūdens saturu, nevainojamu skābekļa caurlaidību un acīm piemērotu lēcas formu, kas ļauj baudīt komfortu visas dienas garumā. Turklāt kontaktlēcu lietošanas pieredzi iespējams padarīt vēl ērtāku, izraugoties tieši tās kontaktlēcas, kas vislabāk piemērotas indivīda ikdienas ieradumiem un vēlmēm.

Kontaktlēcas iespējams iedalīt pēc tām paredzētā lietošanas režīma, proti, ir kontaktlēcas, ko drīkst valkāt tikai pa dienu, aptuveni astoņas līdz 12 stundas pēc kārtas, un ir tādas kontaktlēcas, kas piemērotas lietošanai visu diennakti, tai skaitā miegā. Tāpat var izdalīt atšķirīgus kontaktlēcu lietošanas laikus. Tiem, kas kontaktlēcas izraudzījušies kā īstermiņa risinājumu vai kas vēlas izbaudīt maksimāli vienkāršu un drošu lēcu lietošanu, piemērotas būs vienreizlietojamās kontaktlēcas, ko atļauts valkāt vienu dienu, savukārt pēc tam jāizmanto jauns kontaktlēcu pāris. Šādām kontaktlēcām nav vajadzīga speciāla kopšana, un tās būs atbilstošas tad, ja ikdienā priekšroku dod brillēm. Tāpat pieejamas arī tādas kontaktlēcas, kas paredzētas divu nedēļu, mēneša, pusgada un gada lietošanai. Izvēloties kontaktlēcu veidu, jāņem vērā gan ieradumi, gan acu veselības stāvoklis un acu individuālie parametri, taču, ja esi nolēmis šo redzes korekcijas līdzekli izmantot ikdienā, vispiemērotākais un izdevīgākais risinājums būs standarta mēneša kontaktlēcas – lēcas, ko iespējams ērti un droši lietot 30 dienas. Arī mēneša kontaktlēcas pieejamas ne vien ierastajam 12 stundu lietošanas režīmam, bet arī pagarinātajam diennakts režīmam.

Mēneša lēcu kopšana

Galvenais nosacījums tam, lai izraudzītās kontaktlēcas kalpotu kā nākas visu tām paredzēto lietošanas laiku, ir rūpīga un pareiza kontaktlēcu kopšana. Ja neievērosi redzes aprūpes speciālista norādes, ne vien samazināsies kontaktlēcu kalpošanas laiks, bet arī tiks veicinātas dažādas infekcijas un saslimšanas, kas ilgtermiņā var nodarīt kaitējumu acu veselībai. Kontaktlēcām būs vajadzīgs speciāls kopšanas šķidrums, kas vienlaikus notīra kontaktlēcas un noder to uzglabāšanai īpašā šim nolūkam paredzētā konteinerī. Jāatceras, ka konteineri un kopšanas šķidrumu regulāri jāmaina, tādā veidā izvairoties no baktērijām, putekļiem un netīrumiem, kas tajos uzkrājas, un radīt labvēlīgu vidi slimību ierosinātājiem. Tāpat jāņem vērā, ka pirms kontaktlēcu ievietošanas vai izņemšanas, vienmēr rūpīgi jānomazgā rokas. Kontaktlēcas nekādā gadījumā nedrīkst lietot ilgāk nekā paredz to valkāšanas nosacījumi – uzreiz pēc lietošanas termiņa beigām ir jāiegādājas jauns kontaktlēcu pāris. Ja tev rodas kādas neskaidrības par pareizu kontaktlēcu lietošanu un kopšanu, meklē palīdzību pie speciālista. Viņš atbildēs uz visiem taviem jautājumiem, tādā veidā ļaujot padarīt kontaktlēcu lietošanu drošu un veselībai draudzīgu.

Air Optix Night and Day Aqua kontaktlēcas – diennakts komforts tavām acīm

Ražotāja "Alcon" izstrādātās "Air Optix Night and Day Aqua" kontaktlēcas ir piemērots risinājums tiem, kam rūp savu acu veselība un kontaktlēcu nodrošinātais komforts. Ražotāja patentētais materiāls "Lotrafilcon A" nodrošina izcilu skābekļa caurlaidību, lēcu parametri ļauj lieliski pielāgot kontaktlēcas individuālajām acs radzenes īpatnībām, savukārt plazmas virsmas apstrādes tehnoloģija novērš lipīdu nosēdumu veidošanos, ļauj saglabāt acs dabisko mitruma līmeni un ilgstošu komfortu. , kā arī radīt īpaši labvēlīgu vidi.

"Air Optix Night and Day Aqua" kontaktlēcas paredzētas pagarinātam lietošanas režīmam – tās iespējams valkāt pat 30 diennaktis pēc kārtas, saglabājot nevainojamu komfortu un drošumu visu lietošanas laiku. Pateicoties augstajai gāzu caurlaidībai, šīs kontaktlēcas būs īpaši piemērotas tiem, kas dod priekšroku aktīvam dzīvesveidam, un ikdienas steigā nevēlas kavēt laiku kontaktlēcu izņemšanai pirms nosnaušanās vai došanās pie miera.

"Air Optix Night and Day Aqua" kontaktlēcu unikālās īpašības apstiprinātas klīniskos pētījumos, kuru dalībnieki apliecināja, ka, ilgstoši lietojot šīs kontaktlēcas, uzlabojusies radzenes veselība un mazinājušies nepatīkamie redzes traucējumu simptomi.

