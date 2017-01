Palielināti hemoroidālie mezgli ir viena no izplatītākajām proktoloģiskām saslimšanām. Zinātnieku veiktie pētījumi liecina – apmēram pusei Eiropas iedzīvotāju tuvākajā nākotnē paredzamas problēmas ar hemoroīdiem, un jau tagad ar katru gadu ar šo slimību saskaras arvien vairāk iedzīvotāju. Bet, kas tad īsti ir hemoroīdi un kā tos ārstēt, stāsta Veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnikas asinsvadu ķirurgs, proktologs Pēteris Gerke un proktologs dr. med Andris Gardovskis.

Hemoroīdi

Hemoroīdi parasti tiek raksturoti kā labi apasiņoti audu spilventiņi, kuri atrodas taisnās zarnas izejas daļā (anālajā kanālā), un tiem ir noteiktas funkcijas (līdzīgi blīvei tie nodrošina hermētismu). Hemoroidālais asinsvadu pinums ir visiem cilvēkiem, bet par slimību liecina tas, ja pacientam ir kādas sūdzības vai ārsts konstatē kaut kādas izmaiņas. Gadījumos, kad sūdzību vai šīs slimības komplikāciju nav, bet vissvarīgākais, kad ārsts pacientu rūpīgi izmeklējis un pierādījis, ka pacientam nav citu resnās un taisnās zarnas slimību (galvenokārt ļaundabīgu), ar ārstēšanu nebūtu jāsteidzas. Hemoroīdus iedala tā sauktajos iekšējos un ārējos hemoroīdu mezglos. Iekšējie hemoroīdu mezgli atrodas taisnās zarnas iekšpusē, un pacienti tos neredz. Ielaistas slimības gadījumā tie uz laiku vai pastāvīgi izslīd no anālās atveres. Iekšējos hemoroīdu mezglus klāj taisnās zarnas gļotāda, kurā nav sāpju receptoru. Savukārt ārējie mezgli atrodas ārpusē pie anālās atveres, tie ir redzami no ārpuses un nereti pacientam traucē vairāk. Ārējos hemoroidālos mezglus klāj starpenes āda, atšķirībā no anālās gļotādas tajā ir ļoti daudz sāpju receptoru.

Cēloņi

Slimības izcelsmē liela nozīme ir tādiem faktoriem kā mazkustīgs dzīvesveids, ilgstoša sēdēšana, nepareizs, rafinētiem produktiem pārbagāts, pikants uzturs, kas rada aizcietējumus. Daudzi pacienti atzīmē, ka slimība liek sevi manīt pēc viesībām, kad lietots alkohols un bagātīgi ēsts (īpaši piparoti un vircoti ēdieni). Zināma nozīme slimības izcelsmē ir iedzimtībai un fiziski smagam darbam.

Simptomi

Par hemoroīdu klātbūtni liecina asiņošana no taisnās zarnas, kas parasti izpaužas kā svaigas asinis vēdera izejas beigās, pēc daudzu pacientu vārdiem, "uz papīra". Nereti pacienti asiņošanu apraksta kā visai apjomīgu, bet novēroti tikai atsevišķi gadījumi, kad asiņošana noved pie akūtas vai hroniskas mazasinības, kuras dēļ būtu nepieciešama stacionēšana, asins pārliešana un citi ar asins zudumu saistīti steidzami pasākumi. Nereti hemoroidālie mezgli var trombozēties un iesprūst. Iesprūšana raksturīga vēlāku slimības stadiju (visbiežāk trešās) gadījumos. Pacienti sūdzas par ļoti stiprām sāpēm, tūpļa apvidū un nereti pie anālās atveres konstatē sāpīgu veidojumu – iesprūdušu vai trombozētu hemoroidālo mezglu. Arī sākotnēju slimības stadiju gadījumā ir raksturīgs diskomforts anālās atveres rajonā: mitrošanās. Tā kā vēlākās slimības stadijās mainītais hemoroidālais vēnu pinums vairs nenodrošina blīves funkcijas, var rasties maz izteikta fēču nesaturēšana, tai galvenokārt raksturīga mitrošanās vai smērēšanās. Mitrošanās dēļ rodas pastāvīgs starpenes ādas kairinājums, kas savukārt rada niezi un ādas iekaisumu (ekzēmu vai dermatītu), nereti anālās atveres rajonā parādās taustāmi veidojumi — iekaisuši, trombozēti hemoroidālie mezgli.

Ārstēšana

Slimības ārstēšanā kompleksi lietojamas gan medikamentozas, gan ķirurģiskas ārstēšanas metodes. Konkrēta ārstēšanas programma atkarīga no slimības stadijas un tās izpausmēm. Slimības gadījumā jāizvairās no mazkustīga dzīvesveida, maksimāli jāatturas no ilgstošas sēdēšanas (vismaz ārpus darba). Nav vēlami vingrinājumi, kas saistīti ar lielu vēdera preses muskulatūras slodzi. Ikdienā jālieto daudz šķidruma, ideāli būtu 2-3 litri diennaktī (minerālūdens, tēja utt.). Uzturā vēlams ieviest ar šķiedrvielām bagātus produktus: dārzeņus, augļus, klijas, rupjus graudus un linsēklas saturošus produktus.

Medikamentozas ārstēšanas pamatā ir lokāla terapija: siltuma procedūras (sēdvanniņas) un dažādi medikamenti, ziežu vai svecīšu veidā. Šo ārstēšanu var kombinēt ar iekšķīgi lietojamiem medikamentiem, kuri nostiprina asins kapilāru sieniņas, samazina tūsku un iekaisumu, kā arī uzlabo asinsriti. Tiesa, vairumā gadījumu, ārstējoties tikai ar iekšķīgi lietojamiem medikamentiem, nevar cerēt uz vēlamo rezultātu.

Ķirurģiskās ārstēšanas metodes iedala divās grupās. Mazāk traumatiska ir hemoroidālās slimības ārstēšana, izmantojot "pus ķirurģiskas" metodes.

Šāda ārstēšana ietver elastīgo gredzenu uzlikšanu uz iekšējiem hemoroidālajiem mezgliem, skleroterapiju, iekšējo mezglu infrasarkano staru koagulāciju un citas metodes. Parasti to veic ambulatori un pacients var doties mājup, retāk — vienas dienas stacionāra apstākļos. Veicot šīs manipulācijas pielieto lokālo atsāpināšanu vai anestēzija nemaz nav vajadzīga . Šīs metodes lieto sākotnējo stadiju hemoroidālo slimību gadījumā un ir mazāk traumatiskas un sāpīgas, taču slimības progresēšana, salīdzinot ar gadījumiem, kad tiek veiktas operācijas, vērojama biežāk. Nereti šādas manipulācijas ir jāatkārto. Tomēr arī šāda "pus ķirurģiska" hemoroidālās slimības ārstēšana ir un paliek ķirurģiska iejaukšanās. Ķirurģiskās operācijas pielieto ielaistos gadījumos. Ķirurģisko operāciju pamatā ir iekšējo un ārējo hemoroidālo mezglu izgriešana un nosiešana. Var veikt tikai atsevišķu iekšējo vai ārējo mezglu operācijas, vai arī izoperēt visus hemoroidālos mezglus, ja tie ir mainīti. Pasaulē ir vairāk nekā 10 hemoroīdu operāciju veidu.

Operāciju gadījumā vienmēr nepieciešama atsāpināšana — efektīva vietējā anestēzija, spinālā anestēzija vai arī vispārīgā narkoze. Daļu operācijas var veikt ambulatori, bet vairumam operāciju nepieciešams vismaz dienas stacionārs. Salīdzinot ar manipulatīvajām ārstēšanas metodēm, operācijas ir apjomīgākas, bet slimības progresēšanas iespējamība ir mazāka. Par lielāko klasisko hemoroīdu operāciju trūkumu jāuzskata diskomforts un sāpes pirmajās pēcoperācijas dienās un pat nedēļās (t.s. agrīnajā pēcoperācijas periodā). To skaidro ar to, ka operāciju gadījumā tiek traumēta starpenes āda, un tā, kā jau minēts, ir jutīga un bagāta ar sāpju receptoriem.

Pašlaik vispopulārākā mazinvazīvā metode pasaulē ir THD jeb transanālā hemoroīdu dearterizācija. Ar doplera zondes palīdzību uzgalī precīzi, līdz milimetra desmitdaļai var atrast visus asinsvadus, kas dzen asinis cauri hemoroidālajiem mezgliem. Ar šo pašu iekārtu, tajā ieliekot adatu ar šuvēju, uz asinsvadiem tiek uzliktas šuves, lai pilnībā pārtrauktu asins piekļuvi hemoroidālajiem mezgliem. Trešajā un ceturtajā stadijā, kad hemoroidālie mezgli krīt ārā, ar šo aparātu speciālā veidā tos var ievietot atpakaļ zarnā un fiksēt pie tās sienas – vietā, kur tiem pēc dabas būtu jābūt. Ir vēl nopietnāka ķirurģija – tā sauktā mehāniskā šuvēja izmantošana jeb longo metode. Speciālā veidā, iefiksējot aparātu taisnajā zarnā hemoroidiālajā zonā, tiek ievilkti visi palielinātie hemoroidālie mezgli kopā ar lieko gļotādu, kas ir izveidojusies virs šiem mezgliem, un veicot savilkšanu, visa zona tiek cirkulāri nogriezta, kā arī automātiski uz brūces uzliktas titāna skavas, lai slēgtu bojājumu. Darbība notiek taisnās zarnas dziļākajā daļā, kur nav sāpju receptoru un pēcoperācijas periodā pacientam nav izteiktas sāpes, asiņošanas, diskomforts, kas ir novērojams pēc klasiskām operācijām, kuras veic ar grieziena palīdzību. Cilvēks ātri atgriežas ikdienas dzīvē, nav jāievēro kādi ilgstoši ierobežojumi.

Hemoroidālo mezglu ārstēšanai pielieto arī HAL- RAR metodi, kuras laikā izmanto HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation) hemoroīdu nosiešanas- RAR (Recto Anal Repair) rekto anālo ārstēšanas sistēmu. HAL metode ir īpaši efektīva II un III pakāpes hemoroīdu ārstēšanai, bet kopā ar RAR pielietojama III un IV pakāpes hemoroīdiem. Šīs operācijas laikā audi netiek izgriezti, notiek tikai iekšēju šuvju uzlikšana taisnās zarnas gļotādā– vietā, kur nav sāpju receptoru, līdz ar to asiņošana un pēcoperācijas komplikāciju risks ir daudz zemāks nekā lietojot iepriekšminētās metodes.

Jauna alternatīva metode I pakāpes hemoroīdu ārstēšanai!

VC4 proktologs A. Gardovskis atzīst, ka pēdējā laikā pieaug to pacientu īpatsvars, kuri nāk pie ārsta laikus, kad ir bijis pirmais hemoroīdu slimības paasinājums. "Parasti sākumā, kad slimība vēl nav ielaista un hemoroidālie mezgli ir tikai nedaudz paplašināti, tiek pielietota medikamentoza terapija. Taču daudziem pacientiem šī konservatīvā ārstēšana ir apgrūtinoša un ne vienmēr sniedz vēlamo rezultātu. Tagad Latvijā, Veselības centrā 4 ir pieejama ļoti saudzējoša inovatīva metode ar HETTM (Hemorrhoid Energy Therapy) bipolāro liģēšanas sistēmu. Šī metode paver iespēju efektīvi ar mazinvazīvu (neķirurģisku) iejaukšanos ārstēt hemoroidālās slimības sākumā stadijā. Šādas alternatīvas pagaidām Latvijā nav bijušas," atklāj dr. A. Gardovskis.

HET sistēma ietver ligatoru ar speciālu audu kompresijas mehānismu un temperatūras sensoru ar bipolāriem elektrodiem, kas ģenerē siltuma enerģiju. Bojātos asinsvadus taisnajā zarnā uzkarsējot līdz 60 C º temperatūrai, tie koagulējas un tiek pārtraukta asins piekļuve iekšējiem hemoroidālajiem mezgliem. Vēlamais rezultāts tiek panākts ar mazāku muskuļu un audu bojājumu pie daudz zemākas temperatūras, nekā pielietojot citas termiskās metodes, piemēram, lāzeru. Tehnoloģija ir ļoti precīza, jo aparatūra enerģijas jaudu un ilgumu regulē automātiski, līdz ar to sniedz papildus drošību izslēdzot nepiemērotu jaudas parametru lietošanu. Turklāt šī procedūra noris daudz ātrāk kā citas hemoroīdu operācijas. Ar šo tehnoloģiju var apstrādāt lielāku zonu, līdz ar to vienlaicīgi ārstēt simptomātiskas I un II pakāpes hemoroidu slimības, kas bieži prasa vairākas procedūras, lai atrisinātu simptomus. HET operācijas noritēja ambulatori vieglā sedācijā (intravenozā anestēzijā).

