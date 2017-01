Sanatorija "Jantarnij Bereg" aicina Jūs atpūsties un uzlabot savu veselību sanatorijā, kas atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā. Klusums, miers, brīnišķīga daba un maigs klimats - veicinās Jūsu atpūtu un rehabilitāciju. Medicīnas programma palīdzēs Jums nostiprināt savu veselību.

Speciālais piedāvājums pensionāriem – 39 EUR diennaktī.

Atlaide Medicīnas ceļazīmei, kas tiks rezervēta, apmaksāta un izmantota līdz 24. decembrim.





Izmaksās ietilpst:

dzīvošana numurā atbilstoši kategorijai;

pasūtījuma ēdināšana 3 reizes dienā (pēc ārsta rīkojuma - diētiska);

primārā, ārstēšanas kursa laikā un noslēdzošā ārstējošā ārsta konsultācija;

fizikālās terapijas un rehabilitācijas ārsta, fizioterapeita konsultācijas;

pamata procedūras:

- dūņu aplikācijas (pārdienās);

- sērūdeņraža vannas un hlorīda-nātrija "pērļu" vannas (pārdienās);

papildus procedūras:

- fizikālā terapija (viena no vairāk kā 20 elektro procedūru veidiem);

- ārstnieciskās vingrošanas nodarbības grupā (zālē vai baseinā);

- nodarbības trenažieru zālē;

- Nūjošanas apmācības (Nordic Walking);

- atveseļojoša peldēšana baseinā;

- dzeramā minerālā ūdens kurss.

Ārstēšanas kurss tiek veidots individuāli no ārstnieciskajāmprocedūrām, uz kurām norīko ārstējošais ārsts atkarībā no indikācijām un kontrindikācijām. (Ieteicamais ārstniecības kurss no 8 un vairāk dienām).



Sanatorijā ir plašs medicīnas pakalpojumu klāsts: medicīniskā teipošana, slinga terapija, halospeleterapija (sāls istaba), akupunktūra, parafīna terapija, dūņu terapija, sapropeļa dūņas, vaginālie dūņu tamponi, fizikālā terapija, minerālie ūdeņi, sērūdeņraža, nātrija hlorīda ("pērļu") vannas, zemūdens masāža, ūdens aerobika, mehāniskā limfodrenāža, antigravitācijas terapija. Procedūras var iziet arī ambulatori.

Kā arī mūsu sanatorija piedāvā ārstnieciskās – rehabilitācijas programmas:

"Rehabilitācijas programma sirds un asinsvadu slimībām",

"Vesela mugura un locītavas",

"Ortopēdiskā rehabilitācijas programma",

"Hronisku ginekoloģisku slimību ārstēšana",

"Ādas slimību ārstēšana",

"Elpošanas orgānu slimību ārstēšana".

Ārstnieciski – atveseļojošās programmas:

"Figūras korekcija",

"RELAX",

"Brīvdienas pie jūras".

Stacionārā rehabilitācijas programma:

"Transporta līdzekļu vadītājiem".

Gaidīsim Jūs:

Zvīņu iela 2, Jūrmala,

Tālr. 67736500

Mob. nr. 26674792

e-pasts: info@sanatorij.lv

www.sanatorij.lv