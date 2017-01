Vēzim garšo cukurs

Agrīni un precīzi atklāts vēzis daudz efektīvāk pakļaujas ārstēšanai un vairumā gadījumu nodrošina pilnīgu izveseļošanos. Tieši tāds ir PET/CT jeb pozitronu emisijas tomogrāfijas/datortomogrāfijas izmeklējuma mērķis – ar specifisku metodi savlaicīgi atklāt vēža šūnas organismā un uzzināt par audzēju tik būtisku informāciju, kas palīdz ātrāk izārstēties un pat izdzīvot.

PET/CT man izglāba dzīvību!

Tā ar pārliecību apgalvo Signe (35), kura kādā jaukā vasaras rītā, veicot ikdienas skaistumkopšanas rituālu, sev uz kakla aiz auss sataustīja bumbuli. Pirmā doma - cūciņas! Signe devās pie ārsta, kas viņu nosūtīja uz asins analīzēm – tajās vienīgā novirze no normas bija ASAT un ALAT rādītājiem. Tā kā ādas sabiezējums turpināja palielināties, pēc 2 mēnešiem Signe vēlreiz devās pie ārsta. Saņēmusi nosūtījumu uz ultrasonogrāfiju, sieviete nekavējoties pieteicās izmeklējumam, kurā atklājās, ka aiz auss zem dzimumzīmes ir izveidojusies melanoma. Signe nonāca pie onko-ķirurga – vēža skartais apvidus tika izoperēts un nostarots. Pagāja pāris mēneši, un sieviete atkal sajuta sabiezējumu aiz auss – diemžēl melanoma turpināja attīstīties. Signei tika veikti gan ultrasonogrāfijas, gan magnētiskās rezonanses izmeklējumi, taču tajos nevarēja precīzi noteikt melanomas apmērus. Signe ir milzu pateicību parādā ķirurgam, kas ieteica viņai veikt PET/CT izmeklējumu, kurā tika noteikta audzēja stadija, izmērs un precīza atrašanās vieta. Balstoties uz PET/CT izmeklējuma rezultātiem, Signei tika veikta atkārtota operācija, kurā tika izgriezti pilnīgi visi melanomas skartie audi. Pēc operācijas sekoja ķīmijterapija un aktīva imūnterapija, kas kopumā palīdzēja jaunajai sievietei pilnībā izveseļoties.

Vēža diagnostikā PET/CT nav konkurentu

PET/CT ir viena no pasaulē modernākajām un precīzākajām metodēm audzēju diagnostikā, kurā apvienotas divas metodes – kompjūtertomogrāfija (CT) un pozitronu emisijas tomogrāfija (PET). Tas nozīmē, ka vienas vizītes laikā vienā iekārtā pacientam secīgi tiek veikti divi izmeklējumi, kuru rezultātā tiek iegūti trīs attēli. Pirmais ir CT attēls, kas ataino cilvēka ķermeņa anatomisko struktūru, otrs ir PET attēls, kurā precīzi iezīmējas audzēja šūnas un redzams, kā tās uzvedas. Savienojot CT un PET attēlus tiek iegūts trešais un visbūtiskākais – PET/CT attēls, kurā redzama vispusīga informācija par vēzi.





Vēzim garšo cukurs

Iespējams kāds brīnīsies, dzirdot, ka vēzim garšo cukurs, taču tā ir taisnība, kas īpaši labi redzama PET/CT izmeklējuma laikā. Vēža šūnas ir aktīvas, pastāvīgi aug un barojas, un cukurs tām ir lielisks enerģijas avots. Tāpēc, lai atrastu vēža šūnas, pirms izmeklējuma pacienta organismā tiek ievadīts nekaitīgs radiofarmaceitiskais preparāts (izotops), kas ir piesaistīts cukuram analogai molekulai (drošs arī diabēta pacientiem). Rezultātā vēža šūnas tiek gudri apmānītas – uzsūcot sevī cukura-izotopa dzērienu, tās sāk spīdēt kā lampiņas, tādā veidā precīzi atklājot savu atrašanās vietu, izmēru un citu būtisku informāciju. Te sākas darbs radiologam-diagnostam, kas izmeklējuma attēlā fiksē precīzu informāciju par vēzi un tā uzvedību.

Ko redz PET/CT un neredz citi

PET/CT metodei ir vairākas ļoti nozīmīgas priekšrocības un ieguvumi. Šī metode ļoti labi atpazīst jau dažus milimetrus sīku, ļaundabīgu audu veidojumu, turklāt to bieži atklāj agrīnāk, kad vēzis vēl nav redzams ar citām diagnostikas metodēm. PET/CT izmeklējums uzrāda izšķiroši svarīgu informāciju – kur vēzis atrodas, cik tas ir liels, lēni augošs vai agresīvs, vai kaut kur ir izplatījušās metastāzes. Un ne tikai! PET/CT spēj arī agrīni noteikt staru un ķīmijterapijas efektivitāti. Tas ļauj izvairīties no nevajadzīga zāļu patēriņa, ja izrādās, ka vēzis apturēts. Tikpat labi iespējams konstatēt arī konkrētam vēža veidam nepietiekami efektīvas zāles un tās savlaicīgi nomainīt pret citām. Arī, ja ir aizdomas, ka pēc ārstēšanās vēzis ir atgriezies (recidīvs), tad PET/CT izmeklējums to parāda visagrīnāk.





Kādos gadījumos ieteicams PET/CT izmeklējums

Visbiežāk PET/CT izmanto pie Hodžkina un ne-Hodžkina limfomām, krūts vēža, kolorektālā un plaušu vēža, kā arī pie prostatas, dzemdes un dzemdes kakla un olnīcu vēža, pie kuņģa un barības vada vēža, pie aizkuņģa dziedzera vēža, melanomas un sarkomas gadījumos, kā arī meklējot nezināmas lokalizācijas vēzi u.c. Visu nevar uzskaitīt, jo katrs pacients ir individuāls, un pirms izmeklējuma nepieciešama konsultācija ar ārstu onkologu, kas noteiks, vai procedūra ir piemērota konkrētajam gadījumam.

Kā nokļūt uz PET/CT

Kopš aprīļa beidzot arī Latvijā ir iespēja veikt PET/CT izmeklējumu. Tas nozīmē, ka pacienti, kuri līdz šim brauca paši, vai tika sūtīti uz PET/CT izmeklējumu ārvalstīs - Krieviju, Igauniju, Somiju, Vāciju, pat Izraēlu u.c., nu to var izdarīt tepat Latvijā, onkoloģisko saslimšanu diagnostikas centrā "MedVision", Rīgā, Gardenes ielā 13.

PET/CT izmeklējumu veic ar ārsta nosūtījumu. Ja nosūtījuma nav, tad iespējams konsultēties pie "MedVision" ārsta onkologa, kas nepieciešamības gadījumā norīko uz izmeklējumu.

"MedVision" ir atvērts jautājumiem un konsultācijām:

zvaniet: 67 806 350

rakstiet: info@medvision.lv

www.medvision.lv