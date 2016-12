Lai arī decembra sākumā Latviju pāršalca ziņa par to, ka pacientiem, iespējams, pārlietas ar C hepatītu potenciāli inficētu donoru asinis, statistikas dati rāda, ka risks inficēties, veicot medicīniskas manipulācijas, ir neliels. Atbildīgo iestāžu pārstāvji norāda, ka arī kopējā situācija šai jomā ir uzlabojusies, jo ārstēšanās ir kļuvusi pieejamāka un palīdzību saņem arvien vairāk pacientu. Tajā pašā laikā pacienti norāda, ka jomai atvēlētais finansējums nav pietiekams, turklāt tā izlietojuma efektivitāti nepieciešams uzlabot.

Pieaugot finansējumam, ārstējas vairāk pacientu

C hepatīta ārstēšanu pilnībā valsts kompensē tikai no 2016. gada sākuma. Līdz ar izmaiņu ieviešanu, ievērojami palielinājās arī valsts finansējums. Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga informē, ka 2014. gadā C hepatītā ārstēšanai izlietoja 3,1 miljonu eiro, bet pērn – 1,9 miljonus eiro. Šogad iezīmētais finansējums ir 6,6 miljoni, bet to, cik daudz līdzekļu būs iztērēts līdz gada beigām, varēs pateikt tikai jaunajā gadā. Jāpiebilst, ka no šī gada sākuma pieejama arī modernāka C hepatīta ārstēšanas metode – bezinterferona terapija.

Vēl pērn C hepatīta pacientiem bija jāsedz 25 procenti no ārstēšanās izdevumiem. Ņemot vērā, ka tagad ārstēšanās ir bezmaksas, pieaudzis arī pacientu skaits. Pērn visa gada laikā valsts līdzfinansējumu C hepatīta ārstēšanai saņēma 683 pacienti, bet šogad līdz decembra sākumam – 935 pacienti.

Štālberga izmaiņas C hepatīta ārstēšanā vērtē pozitīvi: "C hepatīta ārstēšana ir viena no tām jomām, kurā kopš pagājušā gada ir ieviestas būtiskas pozitīvas izmaiņas un valsts ieguldījums šajā jomā, salīdzinot ar citām veselības jomām, ir bijis viens no augstākajiem. C hepatīta ārstēšana ir vienīgā veselības joma, kurai pagājušajā gadā piešķīra papildu finansējumu no valsts budžeta. Pateicoties tam, šobrīd no valsts budžeta C hepatīta ambulatorai ārstēšanai nepieciešamie medikamenti tiek kompensēti 100 procentu apmērā, un pacientiem ir iespēja saņemt jaunākās paaudzes inovatīvās zāles. Pateicoties finansējuma pieaugumam, 2016. gadā C hepatīta ārstēšanu ir uzsācis vai jau pabeidzis lielāks skaits C hepatīta pacientu nekā iepriekšējos gados."

Nākotnē cer koncentrēties uz pacientu, ne naudu

Nākamgad slimības ārstēšanai ir paredzēts mazāks finansējums. Reaģējot uz C hepatīta pacientu sašutumu par to, ka nākamgad slimības ārstēšanai, izmantojot modernāko ārstēšanas metodi, piešķirtais finansējums ir krietni mazāks nekā šogad, tai novirzīja papildu 520 000 eiro no tā sauktajām "deputātu kvotām", iepriekš ziņoja LETA. To, cik liela summa nākamgad pavisam kopā ir ieplānota C hepatīta ārstēšanai divu dienu laikā nevarēja atbildēt ne NVD, ne Veselības ministrijas (VM) pārstāvji.

Runājot par finansējuma piešķiršanu vairākus gadus tālā nākotnē, VM pārstāvis Oskars Šneiders norāda, ka pašlaik skaidrs ir vien tas, cik līdzekļu piešķirts pacientu ārstēšanai nākamgad. To, kāds būs finansējums vēlāk, pašlaik prognozēt nevar, jo to ietekmē dažādi faktori, un budžeta iespējas ir tikai viens no tiem. Ir jāņem vērā gan iespējamība, ka izgudros jaunus medikamentus, kas varētu būt dārgāki, kā arī tas, ka pašlaik izmantoto medikamentu cenas varētu kristies.

Uz nākotni raugoties, Šneiders akcentē to, ka primārais veselības aprūpē paliek pacients, kam nepieciešama palīdzība. VM cer, ka nākotnē pacientu skaits samazināsies, bet, lai tas notiktu, pacientu ārstēšana ir tikai viena medaļas puse. Ne mazāk svarīgi ir samazināt personu riskus inficēties. Tas nozīmē, ka jāpaaugstina drošības standarti ne vien veselības aprūpes iestādēs, bet arī citur, piemēram, skaistumkopšanas vai tetovēšanas salonos.

Risks inficēties medicīnisko manipulāciju laikā neliels

Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) skaidro, ka ar C hepatītu var inficēties trīs veidos. Viens no tiem ir inficētu asiņu nokļūšana asinsritē, proti, ja tās nonāk uz brūcēm vai gļotādām, persona saduras ar priekšmetu, uz kura ir asinis, vai, veicot asins pārliešanu. Inficēties iespējams arī dzimumakta laikā. Tāpat bērns var inficēties no mātes grūtniecības un dzemdību laikā vai arī ar mātes pienu.

SPKC apkopotie dati par pēdējiem 10 gadiem liecina, ka kopējais inficēšanās gadījumu skaits nedaudz pieaug, bet sacīt, ka tas pieaug gadu no gada, nevar. Tāpat redzams, ka gadījumu, kad inficēšanās riski iekļāvuši arī medicīniskās manipulācijas, nav daudz. Pērn 41 personai, kurai atklāts C hepatīts, kāds no iespējamiem inficēšanās ceļiem varētu būt bijis saistīts ar medicīniskām manipulācijām. Laikā no 2007. līdz 2012. gadam šādu gadījumu bijis krietni vairāk – no 130 līdz 248.

Pacienti vēlas efektīvāku finansējuma izlietojumu

C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis Kristaps Kaugurs norāda, ka ar piešķirto finansējumu nepietiks, lai izārstētu visus pacientus. Pašlaik pacientu ārstēšanai ir pieejama apmēram trešā daļa no tā, kas būtu nepieciešams. Kaugurs gan uzsver, ka piešķirtie papildu 520 000 eiro ir milzu sasniegums. Jāpiebilst, ka pirms papildu finansējuma piešķiršanas, jaunās terapijas nodrošināšanai nākamgad bija plānots piešķirt par 15, miljoniem eiro mazāk nekā šogad.

Līdzekļu piešķiršana un pacientu ārstēšana ir ļoti būtiska ceļā uz slimības ierobežošanu un jaunu saslimšanas gadījumu mazināšanu. Viņš norāda, ka līdz ar neārstētiem pacientiem katru gadu palielinās inficēto personu skaits, kas palielina infekcijas riskus sabiedrībā. Statistikas dati liecina, ka C hepatīts joprojām Latvijā ir svarīga veselības problēma un inficēšanās risks ir relatīvi augsts pat cilvēkiem, kuri nepieder riska grupai.

Lai arī pašlaik situācija C hepatīta ārstēšanas jomā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir uzlabojusies, pacienti padoties neplāno. Kaugurs norāda, ka pacientu apvienība turpinās darbu ne tikai pie tā, lai finansējumu piešķir, bet, kas, iespējams, pat svarīgāk – lai finansējuma izlietojums būtu maksimāli efektīvs.