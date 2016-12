Pirmās palīdzības ābece svētkiem – kā rīkoties dažādās nelaimēs un kā sevi pasargāt Foto: Shutterstock rutks.lv |

Apdegumi no svecītēm vai apsaldējumi, dodoties svinēt svētkus pie dabas, ir tikai dažas no veselības problēmām, no kā jāuzmanās svētku laikā. Lai ziemas saulgriežu svinēšana nebeigtos bēdīgi, esam apkopojuši ieteikumus, kā izvairīties no dažādām nelaimēm. Ja nu tomēr neizdodas sevi un tuviniekus pilnībā pasargāt, piedāvājam arī ieteikumus, kā rīkoties dažādās situācijās.