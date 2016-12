Šķaudīšana: kāpēc to darām acīm ciet un uzreiz vairākkārt

Laikā, kad dienas ar nelielu sniegu un salu mijas ar tādām, kad līst un ir decembrim neierasti silti, šķaudīšana un klepošana nav nekas neparasts. Vai esi mēģinājis šķaudot noturēt vaļā acis? Tas šķiet teju neiespējami, tomēr zinātniek apgalvo, ka tā gluži nav. Turklāt, ja to spētu, acis, pretēji dažu uzskatiem, paliktu savā vietā. Kāpēc tad to vienalga nevaram izdarīt?

Teksasas A&M universitātes Veselības zinātnes centra pētnieks Deivids Hastons skaidro, ka ir iespējams šķaudīt ar atvērtām acīm, bet lielākā daļa tās aizver automātiski. Tas ir autonoms reflekss, kas darbojas, personai to pat neapzinoties. To, kāpēc šāds reflekss pastāv, nevar precīzi pateikt, bet Hastons pieņem, ka tas ir sava veida aizsardzības mehānisms.

"Ķermenis strādā, izmantojot šķaudīšanu, lai atbrīvotu elpceļus no kairinošām daļiņām degunā. Šķaudīšanas laikā automātiska acu aizvēršana palīdz izvairīties no kairinātāju iekļūšanas acīs un to kairināšanas," skaidro Hastons.

Šķavu radītais spiediens visticamāk neizraisīs acu izlēkšanu no pieres, pat, ja tās būs atvērtas. Deivids Hastons

Speciālists arī atspēko mītu par to, ka šķaudīšana atvērtām acīm ir bīstama un var mainīt to pozīciju, norādot, ka šādiem apgalvojumiem nav nekāda zinātniska pamatojuma. "Šķavu radītais spiediens visticamāk neizraisīs acu izlēkšanu no pieres, pat, ja tās būs atvērtas," piebilst speciālists. Sasprindzinājums šķaudīšanas laikā palielina spiedienu asinsvados, nevis acīs vai tās ieskaujošajos muskuļos.

Otra mulsinoša lieta, kas saistīta ar šķavām, ir tā, ka cilvēki nereti šķauda vairākas reizes pēc kārtas. "Live Science" skaidro, ka, neskatoties uz to, ka šķaudīšana vairākas reizes pēc kārtas var būt apnicīga un nepatīkama, tā bieži ir patiešām vajadzīga, jo palīdz personai labāk attīrīt elpceļus. Katra nošķaudīšanās reize ir nepieciešama citam uzdevumam. Ja šķaudi trīs reizes, tad pirmā atraisa kairinātāju no elpceļiem, otrā, pārvieto to uz elpceļu izeju, bet trešā atbrīvo tavu degunu.

Jāpiebilst, ka ne vienmēr šķaudīšana ir saistīta ar kairinātāju nokļūšanu nāsīs. Daļa cilvēku šķauda saules gaismas ietekmē. Tāpat ir cilvēki, kam šķavas izraisa pieēšanās līdz ūkai.