Bažījas, ka gripas epidēmija šosezon būs smaga

"Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) gripas riska novērtējumu Eiropas valstīs šoruden gripas vīrusu aktivitāte sākusies agrāk nekā iepriekšējās sezonās. Kaut gan šobrīd pāragri spriest par sagaidāmo gripas epidēmijas smagumu un to ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu," skaidro Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Edīte Tettere.

Viņa gan piebilst, ka gadījumā, ja arī turpmāk dominējošais gripas vīruss būs tas pats, kas pārsvarā sastopams pašreiz, pastāv risks, ka šīs sezonas gripa izraisīs smagas saslimšanas galvenokārt cilvēkiem vecuma grupā 65 gadi un vairāk. Iepriekšējā sezonā slimība īpaši smagi skāra pusmūža vecuma pieaugušos cilvēkus.

Atsaucoties uz ECDC, Tettere norāda, ka sagaidāmā gripas epidēmija šajā sezonā varētu izraisīt augstu slogu veselības aprūpes iestādēm – gan primārās veselības aprūpes, gan stacionārās veselības aprūpes iestādēm. Lai sevi pasargātu, speciāliste iesaka vakcinēties, piebilstot, ka šogad vakcīna ir vēl efektīvāka, nekā iepriekšējos piecos gados.

Kā atpazīt gripu

SPKC apkopojis informāciju par galvenajām pazīmēm, kas parasti raksturīgas gripai. Šogad sarakstu nepapildina specifiski simptomi, ko citus gadus nenovēro. Pirmās pazīmes pēc inficēšanās ar gripu parādās pēc 48-72 stundām, var būt arī no 24 stundām līdz 7 dienām. Gripai raksturīgs:

pēkšņs sākums;

galvassāpes;

drudzis;

paaugstināta temperatūra;

kaulu "laušanas sajūta'';

aizlikts deguns bez iesnām un sauss, rejošs klepus.

Daļa no simptomiem līdzinās pazīmēm, kas liecina par saaukstēšanos. Par to, kā atšķirt gripas infekciju no parastas saaukstēšanās, vari uzzināt šeit.

Gripas infekcijas avots ir slimais cilvēks. Slimība var pārvietoties pa gaisu, kā arī atrasties uz dažādiem priekšmetiem. Visbiežāk inficēšanās notiek, atrodoties vienā telpā ar slimu cilvēku, kurš šķauda un klepo, cieši kontaktējoties ar šo personu, kā arī pieskatoties priekšmetiem, kam ar nemazgātām rokām pieskāries šis cilvēks.

Gripa var izraisīt komplikācijas, piemēram, bronhītu, pneimoniju, vidusauss iekaisumu, miokardītu, tāpēc, sajūtot pirmos gripas simptomus, uzreiz jāvēršas pie sava ģimenes ārsta. SPKC

Ja parādās gripas simptomi, SPKC rekomendē palikt mājās un neapmeklēt darbu, skolu un publiskus pasākumus. Ieteicams konsultēties ar ārstu. Ar gripu slimam cilvēkam nepieciešams ievērot mieru, uzņemt daudz šķidruma, izvairīties no alkohola un tabakas lietošanas, kā arī lietot medikamentus gripas simptomu mazināšanai.

Parasti gan gripu ārstē mājas apstākļos, izmantojot medikamentus un dabiskos ārstnieciskos līdzekļus. Taču, ja slimošana norit ar komplikācijām, SPKC rekomendē konsultēties ar savu ģimenes ārstu un doties uz slimnīcu. Gripa var izraisīt komplikācijas, piemēram, bronhītu, pneimoniju, vidusauss iekaisumu, miokardītu, tāpēc, sajūtot pirmos gripas simptomus, uzreiz jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.

Ieteikumi, lai izvairītos no infekcijas

Lai izvairītos no saslimšanas ar gripu, speciālisti iesaka vakcinēties. Būtiski atcerēties, ka ik gadu ir jāvakcinējas no jauna, jo gripas vīruss mainās. Vakcināciju vislabāk veikt rudenī, kad vēl nav sākusies jaunā gripas sezona. Tāpat profilakses nolūkos ieteicams stiprināt savu imunitāti un kopējo veselību. Gripas sezonas laikā jāveic papildu pasākumi, lai sevi pasargātu.

Profilakses pasākumi:

Pēc iespējas retāk apmeklēt vietas, kur uzturas daudz cilvēku – masveida pasākumi slēgtās telpās, sabiedriskais transports u.c.

Vēdināt telpas un mitrināt iekšējo telpu gaisu.

Ģērbties piemēroti laika apstākļiem.

Rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm vairākas reizes dienā, un vēl biežāk slimošanas laikā, jo vīrusi un baktērijas intensīvi izplātas arī ar rokām. Roku mazgāšanā priekšrocība ir šķidrajām ziepēm, jo vīrusi un baktērijas spēj saglabāties uz ziepju gabaliem.

Ja tomēr no infekcijas izvairīties neizdodas, šeit tu vari uzzināt, kā atgūt spēkus pēc slimošanas.