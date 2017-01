Ūdens, miegs un fiziskās aktivitātes – ieteikumi veselām nierēm

Nieres ir ļoti svarīgs orgāns cilvēka veselībai un labsajūtai. Tās ir svarīgas urīna veidošanai, asinsritei, kā arī dažādu vitamīnu sintezēšanai. " Prevention " ir sagatavojis dažus ieteikumus, lai šo pāra orgānu uzturētu veselu. Speciālisti norāda, ka nieres ir viens no svarīgākajiem orgāniem cilvēka ķermenī, tāpēc to nepieciešams uzturēt labā kārtībā.

Nieres ir ļoti nozīmīgas vielmaiņas procesiem, tās arī regulē asinsspiedienu un asins daudzumu. Par to, ka ar nierēm kaut kas nav kārtībā, liecina koncentrēšanās spēju vājināšanās, elpas trūkums, izsitumi, nogurums un tūska. Lai pasargātu savas nieres un nodrošinātu normālu organisma funkcionēšanu, var pietikt ar dažām vienkāršām izmaiņām tavā ikdienā.

Vienmēr izgulies

Pērn tapis pētījums parāda, ka sievietēm, kas katru nakti guļ piecas stundas vai mazāk ir par 65 procentiem lielāka iespēja, ka radīsies kādas nieru funkciju problēmas nekā sievietēm, kas katru nakti guļ no septiņām līdz astoņām stundām. Kvalitatīvs miegs un laicīga došanās gulēt uzlabos tavu veselību. Izvairies no kofeīna pēcpusdienā un vakarā un samazini apgaismojumu, kad dodies gulēt. Tas attiecas arī uz datora vai viedtālruņa ekrāniem – neatstāj tos ieslēgtus!

Dažus ieteikumus labākam miegam vari uzzināt šeit.

Dzer vairāk ūdens

Foto: Shutterstock

Atbilstošs uzņemtā ūdens daudzums ir ļoti būtisks nieru veselībai. Nieres regulē asinsspiedienu un asins daudzumu ķermenī. Ja tu neuzņem pietiekami daudz ūdens, nierēm to paveikt ir grūtāk, un tavs asinsspiediens var sākt svārstīties. Atceries, ka, lai organismā netrūktu šķidruma, tev ne tikai jāpalielina uzņemtā ūdens daudzums, bet arī jāsamazina kofeīnu saturošu dzērienu lietošana. Nedzer vairāk par divām tasītēm kafijas dienā.

Kusties

Regulāras fiziskās aktivitātes palīdz samazināt asinsspiedienu, ļaujot nierēm veiksmīgāk pildīt savas funkcijas. Tomēr nepārspīlē. Ieteicamie vingrojumi nieru uzturēšanai formā ir dzīvīga pastaiga, lēns skrējiens vai brauciens ar riteni. Sievietēm nedēļā ir ieteicams veltīt 150 minūtes vidējas intensitātes aerobiskām aktivitātēm vai uz pusi mazāk, ja aktivitātes ir ļoti intensīvas

Izvēlies nierēm draudzīgu uzturu

Foto: Shutterstock

Uzturs, kura pamatā ir dažādi augi, augļi un dārzeņi, ir ļoti būtisks nieru veselības uzturēšanai. Nierēm palīdzēs vīnogas, dzērvenes, mellenes, āboli, sarkanā paprika, spināti, bietes, ķiploki un asparāgi. Tāpat ieteicams izvēlēties ēdienus ar zemu cukura daudzumu, kā arī izvairīties no sojas un glutēna. Atteikšanās no šiem produktiem palīdzēs izvairīties no iekaisumiem.

Sievietēm virs 50 parasti krītas estrogēna līmenis, kas arī nelabvēlīgi ietekmē nieru darbību. Tā uzturēšanai ieteicams lietot turku zirņus, fenheli, dateles, lucernu, tomātus, ķiršus, granātābolus, plūmes un burkānus.