Uzturs, aknu transplantācijas un liekais svars – lasītākais par veselību 2016. gadā

2016. gadā veselības jomā viena no apspriestākajām tēmām bija aknu transplantācijas un to veikšana par valsts vai ziedotāju līdzekļiem, to parāda arī "Rutks" lasītāko ziņu apkopojums. Skaļāk izskanēja trīs gadījumi, kad cilvēkiem bija nepieciešama aknu transplantācija ārpus Latvijas. Diemžēl, tikai vienā gadījumā stāsts beidzās laimīgi