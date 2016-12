No tumsas un puskrēslas jāvairās



Puskrēsla, kas pārsvarā valda ziemas vakaros, ir īsts acu veselības bojātājs. Daži vakari, ko pavadi, lasot žurnālus pie mazās lampiņas guļamistabā, lielu skādi acīm nenodarīs, bet ilgtermiņā šāds paradums var nozīmēt nepieciešamību nēsāt brilles.

Koncentrējoties uz konkrētu punktu neapgaismotā telpā, acīm tiek radīta slodze, jo attēlam, ko redzam, ir zemāks kontrasts un tās cenšas saskatīt un atšķirt krāsas. Šīs piepūles laikā pastiprinātāk darbojas akomodācijas muskuļi, kas nozīmē, ka acs fokusējas un cenšas pielāgoties apgaismojumam. Ja šāda piepūle tiek veicināta bieži, acis turpina piepūlēties arī laikā, kad tas vairs nav nepieciešams.

Meklē pareizo gaismas leņķi



Visvienkāršākais veids, kā sargāt acis, ir ieslēgt lampas. Ņem vērā, ka objektam – grāmatai, žurnālam, datoram vai televizoram –, uz kuru skaties, jābūt apgaismotam. Tas nozīmē, ka labākajā gadījumā, gaismai jākrīt no augšas, taču, ja nespēj atteikties no galda lampas, lūko, lai tās izstarotā gaisma nemet ēnu uz grāmatu vai datoru. Tāpat pārbaudi, vai apgaismojums nav spilgts un neveido atspīdumu, jo pārāk intensīvā gaismā nespēsi ilgi koncentrēties un acis ātrāk nogurs. To sajutīsi kā sausuma sajūtu acīs un graušanu.

Sniedz acīm atpūtu



Ja ikdienā bieži nākas piepūlēt acis, tām jāsaņem atpūta. Darbā vai mājās pēc acu piepūles vēlams ik pēc 20 minūtēm acis atpūtināt vismaz 20 sekundes, skatoties tālumā vai ārā pa logu. Ja nespēj tik bieži paņemt īsas pauzes, atpūtini acis ik pēc 40–50 minūtēm, taču pēc tik ilga darba, acu atpūtai jābūt ilgākai – vismaz 10 minūtēm.

Acu atpūtināšanai ieteicami arī dažādi vingrinājumi, piemēram, acu izvirpināšana. Izvingrinot acis, tiks izkustināti acu muskuļi – skatiens būs skaidrāks, un tādējādi samazināsi acu noslogojumu.

Jaunieši redzi var glābt



Savukārt jaunieši visbiežāk pakļauj acis lielākai slodzei – vairāk laika pavada pie datora vai telefona, skatās televīzijas pārraides, tīņu vecumā lasa grāmatas vai planšetes ar lukturīti zem segas. Šādi ieradumi veicina redzes bojāšanos, taču jauniem cilvēkiem var atjaunot iepriekšējo acu stāvokli, pārtraucot acīm kaitīgos ieradumus, lietojot ārsta izrakstītus pilienus vai neilgu laiku izmantojot ārstnieciskās brilles.

Vingrini acis!



Labs veids acu veselības saglabāšanai ir acu vingrinājumi. Tiesa gan, to efektu vislabāk jūt cilvēki līdz 30 gadu vecumam. Pēc 40–50 gadu vecuma acu muskulatūra sāk atslābināties un nav tik spēcīga, tādēļ vingrinājumiem acis padosies mazāk.

Vienkāršākais vingrinājums, kā atpūtināt acis, ir skatīšanās tuvumā un tālumā. Atrodi kādu punktu sev tuvumā – pieliec tuvu sejai plaukstu un koncentrē skatienu uz gredzenu vai pirkstu, lūkojies uz to 20 sekundes. Pēc tam skaties uz kādu attālāku objektu vismaz sešu metru attālumā. Atkārto šo vingrinājumu vairākas reizes.

Vēl viens elementārs vingrinājums – ar skatienu zīmē krustiņu, skatoties uz augšu, uz leju, pa labi un pa kreisi.

Uzmanies!



No tumša apgaismojuma jāizvairās tiem, kam ir acs tīklenes bojājumi, jo puskrēslā redzes problēmas var saasināties. Tas ir tādēļ, ka tumsā acs iekšējā apvalka bojājums traucē nervu šūnām nodot informāciju smadzenēm. Līdz ar to acīm ir daudz grūtāk pielāgoties tumsai un tām ir vēl lielāka slodze.

Raksts publicēts sadarbībā ar žurnālu "Veselība".





