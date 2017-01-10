По словам британца, он решил замедлить процедуру смены пола, чтобы завести ребенка. Кросс планирует пережить операцию по удалению грудей и яичников после рождения малыша. Хейден забеременел с помощью донора спермы, которого он нашел через социальные сети.
Когда ребенок подрастет, британец планирует рассказать ему о том, что его отец трансегендер. "Я не буду этого скрывать, потому что малыш имеет право знать все обо мне. Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону", — добавил Кросс. Он говорит, что обязательно завершит все необходимые процедуры по смене пола, потому что не чувствует себя женщиной.
Британские СМИ отмечают, что этот молодой человек стал первым в стране беременным мужчиной.