20-летний житель британского города Глостер Хейден Кросс объявил, что он находится на четвертом месяце беременности. Все дело в том, что родившийся женщиной молодой человек в 2013 году начал принимать гормоны для смены пола. Кросс говорит, что по документам он уже мужчина, сообщает Metro.

По словам британца, он решил замедлить процедуру смены пола, чтобы завести ребенка. Кросс планирует пережить операцию по удалению грудей и яичников после рождения малыша. Хейден забеременел с помощью донора спермы, которого он нашел через социальные сети.

Когда ребенок подрастет, британец планирует рассказать ему о том, что его отец трансегендер. "Я не буду этого скрывать, потому что малыш имеет право знать все обо мне. Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону", — добавил Кросс. Он говорит, что обязательно завершит все необходимые процедуры по смене пола, потому что не чувствует себя женщиной.

Британские СМИ отмечают, что этот молодой человек стал первым в стране беременным мужчиной.