Задержанный полицией житель Коннектикута объяснил, что презирает знаменитость и особенно недоволен тем, что она зарабатывает деньги на книге, состоящей только из собственных селфи. Он подчеркнул, что его "бесит сам факт существования Кардашьян и таких же, как она".

Пользователи соцсетей поддержали пенсионера и настаивают на том, что он невиновен. "Этот человек герой и чемпион!", — пишут пользователи и отмечают, что Пуйя можно понять, поскольку иногда многие "чувствуют ту же боль". Американская журналистка Кирстен Флеминг заметила, что "все мы иногда Карл Пуйя".

Пенсионеру предъявили обвинение в нанесении вреда чужому имуществу и освободили под залог в 2,5 тысячи долларов.

This man is a hero &a champion! #CarlPuia Connecticut man allegedly destroys Kim Kardashian selfie books at store | https://t.co/xZIrjx1wL7