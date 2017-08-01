8 августа в 18.00 в студии танцев Magic Dance Studio в рамках подготовки к ежегодному Рижскому балу пройдет цикл бесплатных танцевальных мастер-классов и лекций под руководством известных экспертов. На мероприятие приглашаются все желающие.

Мероприятие заявлено в формате светской встречи: специалисты в области этикета расскажут о правилах поведения на балу и познакомят с тонкостями хороших манер, а профессиональные педагоги бальных танцев проведут мастер-классы по венскому вальсу и кадрили. Желающие смогут продолжить обучение бальным танцам в школе Magic Dance Studio и уже 9 сентября блеснуть на Рижском балу 2017.

"Мы приглашаем всех гостей Рижского бала, а также ценителей бальных традиций посетить нашу Академию, – рассказывает Натали Тумшевиц, патронесса Рижского бала. – Организаторы подробно расскажут о предстоящем празднике и поделятся знаниями, которые помогут гостям эмоционально и интеллектуально подготовиться к Рижскому балу".

Предварительная запись по телефону 28100843.

"Рижский бал 2017" пройдет 9 сентября в Доме Черноголовых. В этом году в концертной программе "Рижского бала" примут участие главные солисты Латвийской Национальной оперы Илона Багеле и Раймондс Браманис, известные танцовщики Латвийского Национального балета Раймонд Мартынов и Юлия Брауэр. Также в музыкальной программе выступит хор мальчиков 1-й Рижской музыкальной школы имени Язепа Мединьша, профессиональные исполнители бальных танцев, а также музыканты, играющие на старинных латвийских народных музыкальных инструментах.

"Рижский бал 2017" пройдет под аккомпанемент симфонического и джазового орекстров, которые исполнят произведения Иоганна Штрауса, Петра Чайковского, Раймонда Паулса, Зигмара Лиепиньша, а также более современные танцевальные композиции.

Также на мероприятии пройдет благотворительная акция, полученные средства от которой будут направлены в поддержку талантливых детей в разных областях культуры.

Организаторы "Рижского бала 2017" - общество "Royal Events".

Проект проходит при поддержке Рижской думы и LIVE RIGA.