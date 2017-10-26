В Интернете стало вирусным фото задержанной в Калифорнии участницы одной из местных банд. Восхищенные красотой девушки, пользователи Сети даже выражают готовность заплатить за нее залог.

Фото 20-летней Миреллы Понсе, задержанной 23 октября в городе Фресно за хранение оружия в автомобиле, моментально получило популярность после того, как местное полицейское управление выложило его на своей странице в Facebook.

Вместе с Понсе в автомобиле находился ее ребенок, а также еще два члена банды Tiny Rascal Gang, сообщает Daily Mail.

За освобождение девушки назначен залог в размере 50 тысяч долларов. Многие пользователи Интернета в комментариях к фото выразили готовность заплатить эту сумму. "Она виновата лишь в том, что украла мое сердце", — написал один из комментаторов. Публику также умилил изъятый у Понсе пистолет сиреневого цвета.

Foto: facebook.com/FresnoPoliceDepartment

Банда Tiny Rascal Gang была основана еще в 1980-х годах и состоит преимущественно из выходцев из Камбоджи. Количество ее членов по всей стране оценивается примерно в 10 тысяч человек.

В 2014 году в США стал популярным после публикации своего фото при аресте 30-летний Джереми Микс. После освобождения из тюрьмы Микс стал моделью и звездой Instagram.