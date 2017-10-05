Ресторан Ledo Pizza, расположенный в старой части Вашиингтона Джорджтауне, в течение трех дней будет подавать пиццу, названную Hot Like Putin (горячая (острая) как Путин). Она будет приготовлена в честь дня рождения президента России Владимира Путина.

Менеджер ресторана Тарик Диаб рассказал, что эта акция продлится три дня — с 7 по 9 октября. "Я знаю, что Путин — очень харизматичный лидер. Мы решили поздравить его с днем рождения, приготовив пиццу, названную в его честь", — сообщил он ТАСС.

Диаб также добавил, что с уважением относится к русскоговорящей общине Вашингтона и надеется, что эта пицца их порадует их.

Пиццу Hot Like Putin приготовят с добавлением маринованных огурцов, а стоить она будет 22,5 доллара США, пишет "Комсомольская правда".

7 октября Владимиру Путину исполнится 65 лет.