Не новость, что в мире мужчин женщинам приходится прикладывать огромные усилия, чтобы добиться успеха. Даже самые известные голливудские актрисы то и дело жалуются на обидную разницу в гонорарах. Впрочем, для славы иногда достаточно и определенного количества денег - такого, чтобы оплатить услуги пластического хирурга, который превратит неизвестную обычную девушку в секс-бомбу с огромной грудью. Ведь даже на такие сомнительные достижения находятся любители и поклонники.
Популярность любительниц искусственного бюста растет пропорционально размеру их груди. Delfi Izklaide составил ТОП-5 наиболее известных женщин, прошедших не одну операцию на пути к славе.
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