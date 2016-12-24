Самопровозглашенный Мистер Рождество, британец Энди Парк, отмечает этот праздник ежедневно на протяжении 23 лет. За это время мужчина сильно подорвал здоровье, так как в его ежедневный рацион входят пирожки и алкоголь. Парк пытался бороться со своей одержимостью Рождеством, но безуспешно, сообщает Mirror.

Родные и близкие давно волнуются за Парка, который тратит невероятные суммы на ежедневное отмечание Рождества. За 23 года владелец успешной компании по ремонту электрического оборудования потратил на свое увлечение больше двух миллионов долларов. Впрочем, британец не жалеет ни об одном потраченном фунте.

"Я не могу без праздника, без него моя жизнь пуста. Я пытался отказаться от Рождества, снял со стен все украшения, выбросил елку. После этого я осознал, какими серыми стали мои будни", — рассказал Парк.

Мужчина продержался без Рождества меньше недели. После этого, поняв, что не может больше сопротивляться своей страсти, британец пошел в магазин и накупил новогодних украшений на 400 долларов.

По словам Парка, он ежедневно занимается спортом, чтобы компенсировать вред от жирного, сладкого и мучного, которое он ежедневно потребляет. Недавно он завел себе девушку, впервые за много лет. Британец говорит, что пока не хочет съезжаться с возлюбленной из страха, что той не понравятся его рождественские гирлянды, и та попросит их убрать.