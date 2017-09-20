В британском городе Слау, графство Беркшир, живет женщина, которая на протяжении 14 лет посещает все похороны и поминки в местной церкви и на кладбище. Неизвестная "гостья" общается со скорбящими и набирает полные сумки еды, без которой не обходятся церемонии прощания. Кто это такая, никто не знает, сообщает Mirror.

Загадочную женщину поймали за руку во время похорон 42-летней Кэтрин Уайтхед, которая недавно скончалась от редкого заболевания. Британка приехала на поминки на велосипеде, начала набирать в коробку выставленную для гостей еду, не стесняясь болтать с близкими покойной.

Мать Кэтрин Маргарет сказала, что сначала приняла незнакомку за бывшую коллегу дочери.

"Я спросила ее, откуда она знает мою дочь. Та ответила, что когда-то работала вместе с ней официанткой. Это ложь, Кэтрин никогда таким не занималась", — заявила Маргарет Уайтхед. Женщина добавила, что поведение незваной гостьи отвратительно и аморально.

Впрочем, вскоре выяснилось, что местный священник Ноа Коннолли знает загадочную любительницу бесплатно поесть. "Я наблюдаю за ней уже 14 лет, с тех пор, как переехал Слау. Эта женщина не пропускает ни одних похорон. Она говорит, что, как католичка, старается посещать как можно больше церковных церемоний. Я не могу ей запретить приходить в храм", — развел руками пастор.

Впрочем, у матери покойной Кэтрин Уайтхед на этот счет другое мнение.

"Богослужения в церкви проводятся каждое утро. Совершенно необязательно посещать еще и похороны. Это вранье и лицемерие", — отметила Маргарет Уайтхед.