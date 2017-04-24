33-летняя Никки Пул давно заметила, что за пределами Лондона журналисты не ограничивают себя только политикой и экономикой, они постоянно экспериментируют с форматами и делают новости из чего угодно.

К примеру, региональные репортеры могут посвятить целую полосу в газете комичному снимку коровы или выпустить материал о коте, который нервирует работников супермаркета.

Пул поспорила с коллегами, кто наберет больше всего подписчиков в Twitter с нуля, и ради этого создала аккаунт @CrapLocalNews. По ее мнению, смешных заголовков и статей в провинциальных британских СМИ более чем достаточно, а пользователей соцсетей привлекает подобный контент.

"Раньше моя мама вырезала из газет смешные истории и прикрепляла их на холодильник. Ее любимыми были материалы с заголовками "На женщину напала ворона" и "Водитель автобуса остановился ради порции жареной картошки", — рассказала девушка изданию.

Заголовок: "Я два года пытался отправить письма с помощью ящика для собачьих экскрементов"

В данный момент на аккаунт @CrapLocalNews подписаны почти 17 тысяч пользователей.