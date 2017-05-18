42-летняя дипломированная няня из Великобритании Эмма Дэвенпорт официально сменила имя на Мэри Поппинс. назвавшись в честь знаменитой героини книг писательницы Памелы Трэверс.

Дэвенпорт работает няней с 18 лет и на протяжении карьеры часто одевалась в костюм Мэри Поппинс, что нравилось как ее маленьким подопечным, так и их родителям. Она надеется, что смена имени послужит толчком к дальнейшему развитию ее карьеры, сообщает Daily Mail.

Решение женщины с энтузиазмом поддержали ее муж и шестилетняя дочь, которая сама обожает книги про няню-волшебницу. Дэвенпорт уже успела зарегистрироваться под своим новым именем на сайте, через который няни в Великобритании находят себе работу.

Первая книга о Мэри Поппинс вышла в Великобритании в 1934 году, за ней последовали несколько продолжений. В 1964 году студией "Уолт Дисней" был снят одноименный фильм, главную роль в котором сыграла Джулия Эндрюс. Фильм был выдвинут на премию "Оскар" в 13 номинациях и получил пять наград.

В конце 2018 года "Дисней" планирует выпустить мюзикл под названием "Мэри Поппинс возвращается", который станет продолжением оригинала. Главную роль в нем исполнит Эмили Блант.

В СССР книги о Мэри Поппинс были известны в переводах Бориса Заходера. В 1983 году на "Мосфильме" был снят фильм "Мэри Поппинс, до свидания" с Натальей Андрейченко в главной роли.