Жители британского города Гастингс не смогли установить мировой рекорд по количеству людей в костюмах пиратов, одновременно собравшихся в одном месте. Организаторам события требовалось более 14 тысяч человек, однако пришло чуть больше 10,5 тысяч. Еще четыре тысячи потенциальных "пиратов" застряли в местных пабах, сообщает UPI.

Костюмированный рекорд жители Гастингса должны были установить в рамках городского фестиваля Prom. По словам организатора события, эта затея провалилась, так как значительная группа участников была замечена в местных пабах и попросту не смогла дойти до места сбора.

"Нам жаль говорить, что придется ждать следующего года, чтобы повторить попытку, но это так. Мы не виним тех, кто остался в пабе", — заявил автор идеи "пиратского" рекорда Энди Хэзлхерст.

Мэр города Дик Клифф, впрочем, расстроился. "Я увидел, что некоторые все еще сидят в пабе, когда начался подсчет. Я подумал: "Какого черта они там делают?", — заявил чиновник.

Это была четвертая попытка жителей Гастингса установить подобный рекорд. Для воплощения столь необычной задумки в жизнь им нужно было собрать 14 231 человека на местном пляже.