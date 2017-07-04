30-летняя уроженка Латвии Виктория Уайлд, ставшая известной, благодаря множеству пластических операций, обратила на себя внимание британских СМИ.

Эротическая модель, носящая неофициальный титул "Самая большая грудь Латвии", уже несколько лет живет в Европе, где не раз становилась объектом интереса масс-медиа. И вот теперь на нее обратили внимание и британские СМИ, пишет DELFI Izklaide.

Сразу два крупных таблоида - The Sun и Mirror - написали о пышногрудой "секс-кукле", назвав ее обладательницей одного из крупнейших бюстов всей Европы. При этом издания обратили внимание и на профили Виктории в соцсетях, где она недавно призывала мужчин бросать жен и поклоняться ей, а также назвала себя самой красивой женщиной в мире. Не всем по душе такая искусственная "красота", отмечают СМИ, и многие люди считают, что одержимость модели пластическими операциями перешла всякие границы.