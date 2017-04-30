Последние метры мужчина преодолел в сопровождении сыновей, также наряженных обезьянами. У финишной черты его приветствовали несколько десятков человек, в том числе знаменитый британский натуралист, комик и телеведущий Билл Одди.

Как сообщает Associated Press, сотрудник британской полиции Том Харрисон, выступающий под псевдонимом Мистер Горилла, стартовал 23 апреля вместе с другими участниками.

В отличие от остальных, он не бежал, а передвигался на всех четырех конечностях. Это значительно ограничило его скорость. Мужчина утверждает, что ползти на четвереньках куда труднее, чем бежать. "Мы определенно на это не рассчитаны", — говорит он.

Целью затеи был сбор средств для благотворительной организации Gorilla Organization, которая защищает редких африканских горилл. Благодаря усилиям Харрисона, она привлекла более 22 тысяч фунтов стерлингов.