Компания Maker Studios (подразделение Disney) расторгла отношения с самым состоятельным YouTube-блогером Феликсом Чельбергом, известным под ником PewDiePie, сообщает The Wall Street Journal.

Компания указала, что вынуждена расторгнуть контракт из-за видеоролика, опубликованного 11 января. В нем Чельберг с помощью сайта Fiverr нашел двух индийцев, которые нарисовали и подняли плакат с надписью Death To All Jews ("Смерть всем евреям"). За это блогер заплатил дуэту пять долларов.

По словам представителей Maker Studios, сотрудничество с PewDiePie подразумевало полную творческую свободу для видеоблогера, но подобные ролики абсолютно не соответствуют идеологии Disney.

Чельберг, в свою очередь, не раз отмечал, что не является антисемитом или приверженцем других радикальных течений. Блогер признался, что всегда любил провокационные шутки и приобрел популярность именно благодаря им.

Maker Studios занимается созданием сериалов и другого развлекательного контента для YouTube. В 2014 году Disney купила студию за 675 миллионов долларов.