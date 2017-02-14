Компания указала, что вынуждена расторгнуть контракт из-за видеоролика, опубликованного 11 января. В нем Чельберг с помощью сайта Fiverr нашел двух индийцев, которые нарисовали и подняли плакат с надписью Death To All Jews ("Смерть всем евреям"). За это блогер заплатил дуэту пять долларов.
По словам представителей Maker Studios, сотрудничество с PewDiePie подразумевало полную творческую свободу для видеоблогера, но подобные ролики абсолютно не соответствуют идеологии Disney.
Чельберг, в свою очередь, не раз отмечал, что не является антисемитом или приверженцем других радикальных течений. Блогер признался, что всегда любил провокационные шутки и приобрел популярность именно благодаря им.
Maker Studios занимается созданием сериалов и другого развлекательного контента для YouTube. В 2014 году Disney купила студию за 675 миллионов долларов.