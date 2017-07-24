Для российского Деда Мороза отстроят резиденцию за 5 млн евро - мировой рекорд

Российский Дед Мороз вскоре станет самым состоятельным из всех своих европейских коллег - его новый дворец в Великом Устюге будет стоить 5 млн евро. Именно столько (350 млн рублей) власти Вологодской области попросили из федерального бюджета, так как старый терем Деда Мороза уже на вмещает всех желающих. Место для нового дворца уже определено.

Пропускная способность нынешнего терема - не более 6-6,5 тыс. человек в сутки. А потребности россиян в дедушке в последние годы выросли, особенно в зимнее время. Поэтому появилась необходимость увеличить площадь его дома. Строительство планируется начать в 2018 году и окончить в течение двух лет.

Таким образом, русский Дед Мороз выйдет на первое место в рейтинге самых состоятельных зимних волшебников Европы. В Великом Устюге кроме дворца есть еще гостиница, коттеджи, кафе, сауна, бассейн, детские игровые площадки, каток, сама земля площадью около 45 гектаров. Все вместе это значительно превысит сумму в 5 млн евро.

Для сравнения: поместья шведского Юльтомена с лесными и водными угодьями оцениваются в 3 млн евро. Таким образом, скоро шведский "Дед Мороз" скоро подвинется на второе место.

Третье место в списке зажиточных новогодних волшебников занимает Пер Ноэль из Франции. Помимо основной штаб-квартиры в городе Либурн, где он живет с Матушкой Ноэль, у Отца Рождества есть также заграничные резиденции в других франкоговорящих странах - например, в Канаде. Его состояние оценивалось в 1,34 млн евро.

На четвертом месте ранее был норвежец Юнилессен из курортного городка Савален. Его состояние - около 1,2 млн евро.

Белорусский Дзед Мароз, хоть и является хозяином рекордно большой территории (он и его команда занимают 15 гектаров в знаменитой Беловежской пуще), все же уступает остальным коллегам. Его владения риелторы оценили примерно в 1 млн евро.

Финн Йоулупукки оказался самым скромным. Несмотря на то что в Лапландии ему принадлежат солидные 10 гектаров, цена поместья составляет всего около 800 тыс. евро.

На стоимость владений российского Деда Мороза скажется и развитие самого северного зоопарка страны - Зоосада Деда Мороза площадью 7,5 гегтара, который является филиалом Московского зоопарка и располагается на территории вотчины. Кроме того, власти Вологодской области планируют увеличить и количество объектов показа в самой вотчине, спрос на посещение которой растет, сообщает "Интерфакс".

Foto: Sputnik/Scanpix

За последние пять лет в развитие Великого Устюга уже было вложено более 5,5 млрд бюджетных средств, которые пошли на строительство городских объектов и обустройство городской инфраструктуры. К 2030 году туристический поток в Вологодскую область планируется увеличить до 5,5-6 млн человек, а посещения самого Великого Устюга - удвоить. Сейчас город посещает около 300 тысяч человек в год.

Площадь вотчины Деда Мороза в Великом Устюге составляет 43 гектара. Действующий двухэтажный деревянный терем Деда Мороза содержит тронную комнату с украшенной елью, обсерваторию, комнату для гостей, сказочные помещения, а также опочивальню, гардеробную и рабочий кабинет волшебника, где он читает все поступившие ему письма.