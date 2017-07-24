Для российского Деда Мороза отстроят резиденцию за 5 млн евро - мировой рекорд

Пропускная способность нынешнего терема - не более 6-6,5 тыс. человек в сутки. А потребности россиян в дедушке в последние годы выросли, особенно в зимнее время. Поэтому появилась необходимость увеличить площадь его дома. Строительство планируется начать в 2018 году и окончить в течение двух лет.
Таким образом, русский Дед Мороз выйдет на первое место в рейтинге самых состоятельных зимних волшебников Европы. В Великом Устюге кроме дворца есть еще гостиница, коттеджи, кафе, сауна, бассейн, детские игровые площадки, каток, сама земля площадью около 45 гектаров. Все вместе это значительно превысит сумму в 5 млн евро.
Для сравнения: поместья шведского Юльтомена с лесными и водными угодьями оцениваются в 3 млн евро. Таким образом, скоро шведский "Дед Мороз" скоро подвинется на второе место.
Третье место в списке зажиточных новогодних волшебников занимает Пер Ноэль из Франции. Помимо основной штаб-квартиры в городе Либурн, где он живет с Матушкой Ноэль, у Отца Рождества есть также заграничные резиденции в других франкоговорящих странах - например, в Канаде. Его состояние оценивалось в 1,34 млн евро.
На четвертом месте ранее был норвежец Юнилессен из курортного городка Савален. Его состояние - около 1,2 млн евро.
Белорусский Дзед Мароз, хоть и является хозяином рекордно большой территории (он и его команда занимают 15 гектаров в знаменитой Беловежской пуще), все же уступает остальным коллегам. Его владения риелторы оценили примерно в 1 млн евро.
Финн Йоулупукки оказался самым скромным. Несмотря на то что в Лапландии ему принадлежат солидные 10 гектаров, цена поместья составляет всего около 800 тыс. евро.
На стоимость владений российского Деда Мороза скажется и развитие самого северного зоопарка страны - Зоосада Деда Мороза площадью 7,5 гегтара, который является филиалом Московского зоопарка и располагается на территории вотчины. Кроме того, власти Вологодской области планируют увеличить и количество объектов показа в самой вотчине, спрос на посещение которой растет, сообщает "Интерфакс".
За последние пять лет в развитие Великого Устюга уже было вложено более 5,5 млрд бюджетных средств, которые пошли на строительство городских объектов и обустройство городской инфраструктуры. К 2030 году туристический поток в Вологодскую область планируется увеличить до 5,5-6 млн человек, а посещения самого Великого Устюга - удвоить. Сейчас город посещает около 300 тысяч человек в год.
Площадь вотчины Деда Мороза в Великом Устюге составляет 43 гектара. Действующий двухэтажный деревянный терем Деда Мороза содержит тронную комнату с украшенной елью, обсерваторию, комнату для гостей, сказочные помещения, а также опочивальню, гардеробную и рабочий кабинет волшебника, где он читает все поступившие ему письма.