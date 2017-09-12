Хакеры могут устроить массовый взлом секс-кукол и заставить их убить своих владельцев, считает эксперт в области кибербезопасности Ник Паттерсон. Об этом сообщает The New York Post.

Специалист объяснил, что современные роботы, призванные развлечь своих хозяев, становятся все более популярными и умными. Несмотря на то, что многие считают главной опасностью, исходящей от человекоподобных роботов, обретение высокого уровня развития искусственного интеллекта, реальной проблемой могут стать взломщики.

Паттерсон уверен, что нападение хакеров на подобного рода гаджеты намного серьезнее, нежели взломы компьютеров и мобильных телефонов. Получив доступ к секс-кукле, злоумышленник сможет передавать любые команды, вплоть до нанесения реального вреда человеку или даже приказы убить хозяина.

Эксперт подчеркнул, что речь идет только о тех роботах с подключением к интернету, которых становится все больше.