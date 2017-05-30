В Висимском заповеднике в России сотрудники обратили внимание на то, что местная знаменитость – медведь по прозвищу Ферапонт достаточно часто приходит к одной из старых елей и проводит там немало времени. Чтобы узнать, чем там занимается косолапый, напротив дерева установили камеру — так называемую видеоловушку, пишет НТВ.Ru.

Оказалось, что Ферапонт там танцует, причем, его танцы очень напоминают эротические: извиваясь, насколько это возможно, косолапый с явным удовольствием трется о ствол. Позже, правда, сотрудники зверинца объяснили поведение хищника весьма прозаическими причинами. Как пояснила местному порталу Е1.Ru научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова, это — типичное поведение бурого медведя весной, и таким образом хищник дает понять сородичам, кто тут главный.

"Он показывает другим медведям, что это место занято. Есть объяснение и тому, что он привставал на лапах. Ведь чем медведь выше, тем он сильнее и тем меньше будет претензий со стороны других медведей на его участок", – объясняет Уварова. Причем, по ее словам, особо хитрые медведи, которые не обладают высоким ростом, залезают на дерево повыше и трутся уже там, чтобы сородичи поняли: здесь был огромный медведь.

Впрочем, не исключено также, что Ферапонт в таком танце еще и помогает себе избавляться от лишней шерсти. Поэтому, поясняет специалист, косолапый в своем танце и делал три дела сразу: метил территорию, чесал спину, а заодно и пританцовывал.