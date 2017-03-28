Родившаяся в Сербии 47-летняя поклонница моды и социальных сетей стала самой привлекательной бабушкой в мире, пишет The Sun.

Заклина (полное имя женщины неизвестно) регулярно публикует фотографии, на которых примеряет модные образы и демонстрирует свои аксессуары. Съемки проходят в различных городах Италии. За обновлениями на ее странице в Instagram следят более 158 тысяч человек. Также у блогера есть две юные внучки, снимки с которыми она загружает в соцсеть.

По информации The Sun, Заклина жила в Швейцарии, Франции и Польше. Женщина надеется, что своим примером вдохновит и других женщин в возрасте на поддержание ухоженного внешнего вида. "Моя цель — пробуждать в женщинах их дикую сущность", — сказала она. Каким образом ей удается сохранять подтянутую фигуру, не сообщается.