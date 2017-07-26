50-летний Тан работает манекенщиком. Мужчина посвящает много времени спорту и придерживается правильного питания. Газета отмечает, что, несмотря на возраст, мужчина не страдает от морщин на лице и других несовершенств.

За обновлениями на странице Тана в Instagram следят около 220 тысяч пользователей. Манекенщик публикует различные кадры со знаменитостями, свои работы в качестве модели и регулярно загружает откровенные селфи.

В июне стало известно, что жительница острова Тайвань (Китай) приобрела популярность в сети после того, как начала публиковать снимки, на которых она выглядит в два раза моложе своих лет.

GM 👍☀️& GN 👍🌙😜👋🏼 #NYC #gettingcold #damn

A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Sep 29, 2016 at 6:57am PDT



Safe journey and see u soon !!! 😜✌️😂🎈

A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Jul 6, 2016 at 8:56am PDT



Have a crazy Weekend 😂🙈

A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Jun 11, 2016 at 6:28am PDT



A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Jan 30, 2017 at 3:48am PST



I didn't change, I just woke up. #Morning ☀️🌊🌈🏖 - 2nd APR 11:50

A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Apr 1, 2017 at 8:50pm PDT



A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on May 3, 2017 at 9:01pm PDT



When your transport stood you up 😱LOL #goingnuts #saturdaynight

A post shared by CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) on Jul 22, 2017 at 5:12am PDT

