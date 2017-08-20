В наши дни пластическая хирургия стала доступна не только самым богатым людям, но и тем, чей достаток скорее можно назвать средним. Хочешь изменить нос - пожалуйста, избавиться от жира на животе - не проблема, увеличить грудь - за пару-тройку тысяч хирург все сделает. Правда, далеко не все готовы признаться, что изменили свои природные данные в соответствии с собственными представлениями о прекрасном.
Тем не менее, есть и те, кто гордится приобретенными формами. Как, например, эти шесть женщин в подборке DELFI Izklaide, которые не скрывают, что их бюст ненастоящий.
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