ФОТО: Алкоголь и нелепые наряды - какими стали легендарные британские скачки

Foto: AP/Scanpix В британском графстве Мерсисайд состоялись трехдневные гулянья по поводу легендарных скачек Grand National Festival - мероприятия с полуторавековой историей. Дресс-код — классический, но гости интерпретировали коктейльные платья и изящные шляпки для скачек по-своему. Откровенные, парадоксальные наряды и декалитры алкоголя заставили мировую прессу сосредоточить внимание не на загонах с лошадьми, а на трибунах, пишет Lenta.

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