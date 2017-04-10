Дресс-код — классический, но гости интерпретировали коктейльные платья и изящные шляпки для скачек по-своему. Откровенные, парадоксальные наряды и декалитры алкоголя заставили мировую прессу сосредоточить внимание не на загонах с лошадьми, а на трибунах, пишет Lenta.