В объявлении Аллан Эванс утверждает, что является наследником королей Уэльса, ветвь которых тянется с третьего века н.э., и прямым потомком основателя королевства Уэльс Кунеды Велдига, сообщает Business Insider.

Эванс уведомляет о своих правах всех родственников и предупреждает, что в течение ближайших 30 дней заявит свои законные права на английский престол, а также на соответствующие земли, имущество и титулы.

An American has taken out a big ad in the Times to say he's the rightful king & intends to seize power. pic.twitter.com/ba1iQUyGer

— DavidMapstone (@DavidMapstone) March 1, 2017