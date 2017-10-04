По словам женщины, на преображение она решилась из-за неуверенности. В детстве ей нередко приходилось терпеть насмешки сверстников, называвших ее уродиной. В зрелом возрасте Клаудии пришлось в одиночку растить детей и времени на себя не оставалось. Несколько лет назад женщине диагностировали рак груди и лечение тоже не лучшим образом сказалось на ее внешности. На одном из свиданий она услышала от мужчины, что выглядит старше, чем на фотографии на сайте знакомств. И тогда Клаудия решилась на операции.

Женщине сделали липосакцию, маммопластику, блефаропластику, улучшили форму ягодиц - в целом изменения внешности обошлись ей в 50 тысяч долларов.

Она призналась, что хочет быть похожей на Меланию Трамп не только и не столько из-за внешности первой леди. По словам Клаудии, Мелания буквально излучает силу и шарм, и в глубине души женщина уверена, что сможет стать такой же - не Меланией, но лучшей версией себя.