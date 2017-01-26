Жительница американского города Майами с окружностью бедер 150 сантиметров решила уменьшить их объем, так как подобные размеры мешают ей в работе, пишет Daily Mail.

Кортни Барнс несколько лет проработала танцовщицей. Ради увеличения своей популярности в социальных сетях и среди клиентов в 2010 году женщина сделала множественные инъекции запрещенных препаратов, чтобы увеличить свои бедра. "Мне повезло, что не было никаких осложнений", — отметила она.

Теперь 32-летняя Барнс получила экономическое образование и работает по специальности, но из-за необычных форм чувствует предвзятое отношение коллег и окружающих. "Я хочу, чтобы мужчины, женщины и дети понимали, что размер ягодиц не влияет на интеллектуальные способности человека", — сказала она. Американка проконсультировалась с пластическим хирургом и планирует в ближайшее время уменьшить размер своих бедер.