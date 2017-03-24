ФОТО: Ангелы Victoria's Secret вышли на пляж в белье

DELFI Showtime |





Foto: Vida Press В прессу попали снимки недавней фотосессии с участием ангелов марки Victoria's Secret Фотосессия прошла на пляже в Майями и в ней приняли участие звезды бренда: Стелла Максвелл, Эльза Хоск, Сара Сампайо и другие известные модели, которые позировали в белом нижнем белье.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.