Фотосессия прошла на пляже в Майями и в ней приняли участие звезды бренда: Стелла Максвелл, Эльза Хоск, Сара Сампайо и другие известные модели, которые позировали в белом нижнем белье.
ФОТО: Ангелы Victoria's Secret вышли на пляж в белье
Foto: Vida Press
В прессу попали снимки недавней фотосессии с участием ангелов марки Victoria's Secret.
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