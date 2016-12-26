30-летняя Лопес живет в Лондоне, и Chelsea - ее любимый футбольный клуб. Еще одна страсть аппетитной бразильянки - пластическая хирургия. По признанию самой Джессики, она делает операции и процедуры так же часто, как другие люди ходят в магазин за продуктами.