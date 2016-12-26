30-летняя Лопес живет в Лондоне, и Chelsea - ее любимый футбольный клуб. Еще одна страсть аппетитной бразильянки - пластическая хирургия. По признанию самой Джессики, она делает операции и процедуры так же часто, как другие люди ходят в магазин за продуктами.
ФОТО: Бразильская модель посвятила футбольному клубу дерзкую фотосессию(3)
Foto: Vida Press
Участница популярного бразильского конкурса на самую привлекательную пятую точку Miss Bum Bum Джессика Лопес посвятила фотосессию со своим участием британскому футбольному клубу Chelsea.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.