К 33 годам Родриго потратил на пластику и так называемые процедуры красоты около 500 тысяч евро. На днях он отправился в Индию, где ему хирургическим путем изменили цвет радужной оболочки глаз - с карего на голубой. Ранее он менсял цвет глаз с помощью контактных линз, пишет Mail Online.