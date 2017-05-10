ФОТО: Бразильскому "Кену" сделали 58-ю пластическую операцию

Foto: Instagram.com/rodrigoalvesuk/

Живущий в Лондоне уроженец Бразилии Родриго Алвес прославился своим стремлением походить на живую куклу, ради чего был готов рисковать здоровьем и даже жизнью. И вот недавно ему была проведена очередная пластическая операция - уже 58-я по счету.