К 33 годам Родриго потратил на пластику и так называемые процедуры красоты около 500 тысяч евро. На днях он отправился в Индию, где ему хирургическим путем изменили цвет радужной оболочки глаз - с карего на голубой. Ранее он менсял цвет глаз с помощью контактных линз, пишет Mail Online.
ФОТО: Бразильскому "Кену" сделали 58-ю пластическую операцию(5)
Foto: Instagram.com/rodrigoalvesuk/
Живущий в Лондоне уроженец Бразилии Родриго Алвес прославился своим стремлением походить на живую куклу, ради чего был готов рисковать здоровьем и даже жизнью. И вот недавно ему была проведена очередная пластическая операция - уже 58-я по счету.
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