Жительница Сан-Паулу (Бразилия) потратила около 100 тысяч долларов на различные пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби, пишет Daily Mail.

Дженнифер Памплона, которая работала моделью, перенесла десятки хирургических и косметических процедур. Отмечается, что девушку вдохновил на это ее погибший молодой человек, который был поклонником пластики. "Пластическая хирургия вытащила меня из депрессии после его смерти", — сказала она.

После того как девушке предложили сделать процедуры в эфире одного из американских телешоу, она увеличила грудь, ягодицы, сделала ринопластику, липосакцию и так далее. По информации Daily Mail, теперь 24-летнюю Памплону с трудом узнают родители. Бразильянка планирует продолжить выполнение хирургических операций, несмотря на негативную оценку некоторых членов ее семьи и ненавистников.