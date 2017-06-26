В Великобритании в конце прошлой недели прошло главное светское мероприятие страны - скачки Royal Ascot, которые обязательно посещают и члены королевской семьи. В центре внимания традиционно был проходящий в рамках скачек День леди, когда гостьи мероприятия приходят в экстравагантных нарядах.

Дресс-код мероприятия весьма строг, однако дамам удается находить в нем лазейки, которые устроители скачек ежегодно "латают". Особенно стараются леди в выборе головных уборов - на женщинах можно увидеть порой крайне причудливые шляпки, ставшие одной из визитных карточек скачек.

Еще одна отличительная черта скачек - невообразимое количество шампанского, которое выпивают леди. Правда, фотографы тоже ограничены строгими правилами, что можно и что нельзя снимать, поэтому в прессу самые пикантные моменты почти не попадают.