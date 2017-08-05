В местечке Гудвуд в графстве Суссекс на юге Великобритании прошли очередные скачки. Как обычно, помимо лошадей своим развязным поведением внимание публики и СМИ привлекли местные "леди".

В день скачек "леди" уже по традиции развлекаются и оттягиваются по полной программе, мало заботясь о том, как их поведение и внешний вид выглядит со стороны.

Таблоид The Sun сообщает, что в этом году женщинам пришлось столкнуться с капризами погоды: во время скачек весь день лил дождь и был сильный ветер. Поэтому дамам приходилось не только кутаться в дождевики и ходить под зонтиками, но и следить за тем, чтобы их шляпки не унесло порывом ветра.

Впрочем, некоторым женщинам в вызывающих платьях непогода не помешала отлично, на их взгляд, провести время - с шампанским, напитками покрепче, и с обильной закуской.