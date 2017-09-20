Британский дизайнер Альберт Пьюкиз предложил поясную сумку, которая похожа на толстое пузо, выглядывающее из-под майки, пишет издание Mashable.

Пьюкиз изготовил тестовый экземпляр и сфотографировался, надев его на пояс. На снимках он достает из накладного живота банку пива, наушники и iPhone.

Дизайнер придумал шесть модификаций сумки. Помимо основной модели, которую он окрестил "Аллен", есть "Дерек" (чернокожий вариант), "Магнус", напоминающий пузо человека с крайней степенью ожирения, очень волосатый "Шерман".

Идея получила популярность в социальных сетях, в том числе в китайском Weibo. По словам дизайнера, с ним уже связались компании, которые изготавливают сумки. Кроме того, он подумывает о сборе денег при помощи Kickstarter.