ФОТО: Что стало с демонтированным советским самолетом из Скулте

DELFI Showtime |





Foto: Publicitātes attēls DELFI уже писали , что 14 февраля в Скулте начался демонтаж старого заброшенного самолета, который уже успел стать неофициальным туристическим объектом среди рижан и гостей столицы. Так куда же его увезли?

На странице рижского ночного клуба First появилась фотография, на которой изображен фюзеляж старого самолета из Скулте. Остается только гадать, что задумали владельцы клуба, но скорее всего его используют для декорирования помещений.





6 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.