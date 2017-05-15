ФОТО: Cветская публика повеселилась на морковной вечеринке

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Foto: Kristaps Bardziņš В минувший уикенд в клубе Kaļķu vārti прошла коктейльная вечеринка, собравшая множество любителей светских развлечений. Темой вечера стали коктейли на основе... моркови - гостям представили три новых коктейля на основе морковного ликера, изобретенных местными барменами: Sklandrausis, Carrot cake fizz и Carroni.

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