Зверек проник в дом через кошачью дверцу. Он съел весь кошачий корм, который сумел найти, а затем устроился на кошачьей подстилке и заснул.

Хозяевам дома пришлось обратиться в Службу по предотвращению жестокости к животным. "Барсук был не особенно рад тому, что я пытаюсь его переместить, но мне удалось завернуть его в кошачий матрас, — рассказывает офицер, приехавшая на вызов. — Тут он заметил, что задняя дверь распахнута, и убежал".

Сотрудники службы отмечают, что это крайне необычное поведение для этих животных.

We were alerted yesterday to a badger who was spotted in a house in Linlithgow!

— SCOTTISH SPCA (@ScottishSPCA) October 19, 2017