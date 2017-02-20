31-летняя Эсер Акан Эрдоган с детства мечтала стать пилотом. Теперь, когда ее мечта воплотилась, она делится своим энтузиазмом с подписчиками в Instagram, где у Эсер несколько десятков тысяч подписчиков, пишет The Mirror.

Эсер наполовину голландка, наполовину турчанка. Выросла она в Нидерландах, а восемь лет назад переехала жить в Турцию. Пилотом она стала три года назад и сейчас летает на Boeing 737.

Муж Эсер тоже пилот, только работает в другой авиакомпании, однако супругам удается спланировать свои графики так, чтобы находить время для путешествий - это вторая большая страсть женщины-пилота.

И именно фотографии рабочих моментов и путешествий она публикует для своих подписчиков и надеется, что сможет вдохновить и других женщин быть смелее и следовать своей мечте.