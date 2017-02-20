Эсер наполовину голландка, наполовину турчанка. Выросла она в Нидерландах, а восемь лет назад переехала жить в Турцию. Пилотом она стала три года назад и сейчас летает на Boeing 737.
Муж Эсер тоже пилот, только работает в другой авиакомпании, однако супругам удается спланировать свои графики так, чтобы находить время для путешествий - это вторая большая страсть женщины-пилота.
И именно фотографии рабочих моментов и путешествий она публикует для своих подписчиков и надеется, что сможет вдохновить и других женщин быть смелее и следовать своей мечте.
What a view! And I wasn't talking about us 😜Mount Monserrate at 10341 ft with an amazing view of the city Bogota. 🇨🇴 For now our Colombian adventure ends adios Colombia, Hola Mexico! 🇲🇽 #travelgoals #travelblogger #travelgoals #colombia #bogota #monserate #wanderer #wanderlust #travelbug #travelphotography #travelingram #wanderers #luxurytravel #peaceandlove