Об этом Елена сообщила подписчикам своего блога, опубликовав снимок из спортзала, подписав его: "Приятно снова вернуться к рутине фитнеса".
ФОТО: Елена Ушакова похвасталась упругим прессом
Foto: instagram.com/jelenaushakova
Экс-супруга рижского градоначальника Нила Ушакова не дает себе расслабляться. В то время как многие постепенно выходят из праздничного режима с оливье из шампанским, она уже вернулась к тренировкам.
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