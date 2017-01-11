ФОТО: Елена Ушакова похвасталась упругим прессом

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Foto: instagram.com/jelenaushakova Экс -супруга рижского градоначальника Нила Ушакова не дает себе расслабляться. В то время как многие постепенно выходят из праздничного режима с оливье из шампанским, она уже вернулась к тренировкам. Об этом Елена сообщила подписчикам своего блога, опубликовав снимок из спортзала, подписав его: "Приятно снова вернуться к рутине фитнеса". A photo posted by Jelena Ushakova (@jelenaushakova) on Jan 3, 2017 at 2:54am PST

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