Елена уже показала свой упругий пресс несколько недель назад, а теперь ее подписчики могут оценить и прочие достоинства.
ФОТО: Елена Ушакова продемонстрировала подтянутое тело(9)
Foto: Instagram.com/jelenaushakova/
Экс-супруга рижского мэра Нила Ушакова Елена активно занимается фитнесом. Отчеты о своих достижениях она регулярно публикует в соцсетях.
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