Недавно она опубликовала еще один такой снимок, пишет DELFI Izklaide. Фотографию Елена дополнила пожеланием "спокойной ночи всем хорошим людям".

Good night to all good people #sleepwell

A photo posted by Jelena Ushakova (@jelenaushakova) on Feb 4, 2017 at 1:33pm PST

Live for @rus.delfi.lv :) #motivation #befit #fitness #sportfreak #fit #lovesports #lovefitness

A photo posted by Jelena Ushakova (@jelenaushakova) on Feb 6, 2017 at 11:27pm PST

Big thanks for a t-shirt gift from our Cambodian colleagues! Now I am also a #younggeek #vietnam 🙃😎

A photo posted by Jelena Ushakova (@jelenaushakova) on Jan 13, 2017 at 6:24pm PST