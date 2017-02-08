Недавно она опубликовала еще один такой снимок, пишет DELFI Izklaide. Фотографию Елена дополнила пожеланием "спокойной ночи всем хорошим людям".
ФОТО: Елена Ушакова снова позирует без макияжа(10)
Foto: Instagram.com/jelenaushakova/
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