Ранее 20-летний молодой человек прославился в сети из-за своей способности уходить от наказания, чем, как пишет таблоид, оправдывает свою фамилию. За девять месяцев его задерживали за превышение скорости в украденном транспортном средстве, по подозрению в нападении на женщину, а также сопротивление государственному должностному лицу.
Но настоящую сетевую популярность он получил благодаря внешности. Его называют новым претендентом на звание "самого сексуального преступника в мире": чернокожий Лаки имеет привлекательные черты лица и изюминку — его правый глаз голубого цвета.
В марте 2017 года одна из микроблогерш пыталась разыскать молодого хулигана. Тогда ее пост стал вирусным.
SOMEONE PLEASE FIND ME THIS MAN pic.twitter.com/I4cfijnQh3— happy new year (@killtomholland) March 4, 2017
20-летний Лаки уже снялся в нескольких фотосессиях. Снимки с ним St Claire публикует в социальных сетях.
В агентстве поправляют СМИ и уточняют, что за Мехи не числится ни одной уголовной ответственности, и он никогда не сидел в тюрьме.
После волны популярности в сети Лаки воскресил свой аккаунт в Instagram. С начала года на него подписались больше 26 тысяч пользователей.