Мехи Аланте Лаки по кличке "Мистер Лаки", который с апреля по декабрь 2016 года пять раз был арестован, получил рекламный контракт от модельного агентства St Claire, пишет Mirror.

Ранее 20-летний молодой человек прославился в сети из-за своей способности уходить от наказания, чем, как пишет таблоид, оправдывает свою фамилию. За девять месяцев его задерживали за превышение скорости в украденном транспортном средстве, по подозрению в нападении на женщину, а также сопротивление государственному должностному лицу.

Но настоящую сетевую популярность он получил благодаря внешности. Его называют новым претендентом на звание "самого сексуального преступника в мире": чернокожий Лаки имеет привлекательные черты лица и изюминку — его правый глаз голубого цвета.

В марте 2017 года одна из микроблогерш пыталась разыскать молодого хулигана. Тогда ее пост стал вирусным.

SOMEONE PLEASE FIND ME THIS MAN pic.twitter.com/I4cfijnQh3 — happy new year (@killtomholland) March 4, 2017

20-летний Лаки уже снялся в нескольких фотосессиях. Снимки с ним St Claire публикует в социальных сетях.

В агентстве поправляют СМИ и уточняют, что за Мехи не числится ни одной уголовной ответственности, и он никогда не сидел в тюрьме.

После волны популярности в сети Лаки воскресил свой аккаунт в Instagram. С начала года на него подписались больше 26 тысяч пользователей.

A post shared by Demanti (@demantistclaire) on Aug 24, 2017 at 12:08pm PDT

A post shared by Mr. Lucky 😁😉👅💦 (@officialmekhilucky) on May 10, 2016 at 5:06pm PDT

A post shared by Mr. Lucky 😁😉👅💦 (@officialmekhilucky) on Aug 24, 2017 at 12:54pm PDT

A post shared by Mr. Lucky 😁😉👅💦 (@officialmekhilucky) on Aug 26, 2017 at 4:33pm PDT

A post shared by Mr. Lucky 😁😉👅💦 (@officialmekhilucky) on Aug 30, 2017 at 6:20am PDT