Ранее 20-летний молодой человек прославился в сети из-за своей способности уходить от наказания, чем, как пишет таблоид, оправдывает свою фамилию. За девять месяцев его задерживали за превышение скорости в украденном транспортном средстве, по подозрению в нападении на женщину, а также сопротивление государственному должностному лицу.

Но настоящую сетевую популярность он получил благодаря внешности. Его называют новым претендентом на звание "самого сексуального преступника в мире": чернокожий Лаки имеет привлекательные черты лица и изюминку — его правый глаз голубого цвета.

В марте 2017 года одна из микроблогерш пыталась разыскать молодого хулигана. Тогда ее пост стал вирусным.

20-летний Лаки уже снялся в нескольких фотосессиях. Снимки с ним St Claire публикует в социальных сетях.

В агентстве поправляют СМИ и уточняют, что за Мехи не числится ни одной уголовной ответственности, и он никогда не сидел в тюрьме.

После волны популярности в сети Лаки воскресил свой аккаунт в Instagram. С начала года на него подписались больше 26 тысяч пользователей.

A post shared by Demanti (@demantistclaire) on Aug 24, 2017 at 12:08pm PDT