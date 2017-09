Ранее 20-летний молодой человек прославился в сети из-за своей способности уходить от наказания, чем, как пишет таблоид, оправдывает свою фамилию. За девять месяцев его задерживали за превышение скорости в украденном транспортном средстве, по подозрению в нападении на женщину, а также сопротивление государственному должностному лицу.

Но настоящую сетевую популярность он получил благодаря внешности. Его называют новым претендентом на звание "самого сексуального преступника в мире": чернокожий Лаки имеет привлекательные черты лица и изюминку — его правый глаз голубого цвета.

В марте 2017 года одна из микроблогерш пыталась разыскать молодого хулигана. Тогда ее пост стал вирусным.

SOMEONE PLEASE FIND ME THIS MAN pic.twitter.com/I4cfijnQh3